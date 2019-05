"Romania trebuie sa recurga in mod sistematic si eficient la evaluarea impactului normativ si la consultarea si implicarea partilor interesate in elaborarea si punerea in aplicare a reformelor. O evaluare cuprinzatoare a impactului taxei pe activele financiare ale bancilor este necesara pentru a asigura ca beneficiile masurii fiscale depasesc costurile, avand in vedere nu doar efectele potential negative asupra stabilitatii financiare si asupra economiei, ci si implicatiile potentiale pentru conditiile de creditare ale bancilor si pentru transmisia politicii monetare", se arata in avizul BCE…