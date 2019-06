Stiri pe aceeasi tema

- Sa incepi o viața noua, sa-ți parasești țara pentru ca nu mai este una sigura și sa pornești pe un drum necunoscut, cu o cultura diferita decat a ta, nu este un lucru deloc ușor. Refugiații care ajung in zonele din vestul țarii primesc un ajutor nesperat din partea unui ONG din Timișoara pentru a […]…

- Numele lui Alexandru Hera este binecunoscut in randul amatorilor de rock din Timișoara și nu numai. Actualul tobar al formației Implant pentru Refuz și-a inceput cariera intr-o formație numita Sine Die, iar mai apoi a trecut prin My Shadow, SART și The Egocentrics. Alaturi de activitatea sa in IPR,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila și-a continuat astazi periplul prin Ardeal și Banat insa, deși a ales sa evite Timișoara, nu a scapat de scandarile care i-au insoțit vizitele de la Cluj-Napoca sau Arad. Astfel, in fața primariei din Giarmata Vii au fost mobilizați zeci de jandarmi, fiind creat un perimetru…

- Prim-ministrul Viorica Dancila și-a continuat astazi periplul prin Ardeal și Banat insa, deși a ales sa evite Timișoara, nu a scapat de scandarile care i-au insoțit vizitele de la Cluj-Napoca sau Arad. Astfel, in fața primariei din Giarmata Vii au fost mobilizați zeci de jandarmi, fiind creat un perimetru…

- Comisia de circulatie a municipiului Timisoara a dat aviz favorabil pentru inchiderea traficului rutier pe bulevardul General Ion Dragalina (Podul Dragalina-Stefan cel Mare) pe tronsonul cuprins intre splaiul Tudor Vladimirescu si Nicolae Titulescu. Masura se va aplica incepand din noaptea de 5 spre…

- Romina Rotariu, fiica fostului fotbalist Iosif Rotariu, a fost condamnata la patru ani si patru luni de inchisoare cu executare, in prima instanta, dupa ce a agresat un copil de doi ani pana i-a rupt un picior, in timp ce muncea ca ingrijitoare la cresa familiei din Timisoara.