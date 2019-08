Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Aghireșu a fost lovit de mai multe ori cu picioarele, zilele trecute, pana cand a cazut inconștient la pamant. Martorii au ras de victima și au spus ca „și-a cautat-o”. Barbatul agresat a ajuns in stare grava la spital, cu maxilarul fracturat și are nevoie de o intervenție chirurgicala.…

- Un barbat de 35 de ani a fost muscat, vineri, de o vipera, la o stana din localitatea Piatra Fantanele din judetul Bistrita-Nasaud. Victima a fost transportata de un echipaj SMURD la spital. Potrivit ISU Bistrita-Nasaud, barbatul a fost stabilizat si transportat la UPU Bistrita pentru ingrijiri medicale.…

- Un tanar a ajuns in spital in aceasta dupa-amiaza, in urma unui accident rutier care a avut loc pe Calea Circumvalațiunii din Timișoara. Victima se afla pe motocicleta, fiind lovita de un autoturism. Șoferul vinovat, un barbat in varsta de 69 de ani, circula pe Calea Circumvalațiunii și se indrepta…

- Mai mulți indivizi inarmați au intrat noaptea in casa peste un tanar, pe care l-au amenințat cu o maceta și l-au talharit de mai multe obiecte. Cei cinci indivizi din județul Arad au fost reținuți de polițiști, iar acasa la unul din suspecți au fost gasite și bunurile furate. Indivizii au intrat noaptea…

- 5 tineri, dintrecare 3 minori cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani, din județul Arad, au fost reținuți dupace au intrat în casa unui barbat de 23 de ani din comuna Șeitin, județul Arad, pe care l-ar fi tâlharit de mai multe

- Scene teribile filmate intr-un bar din comuna Costeștii din Deal. Un tanar de 22 de ani, aflat in local, a Post-ul COSTEȘTII din DEAL: Un minor a batut cu bestialitate un alt tanar. Victima a fost atacata din senin (VIDEO) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un tanar de 24 ani, din Galati, a fost retinut, dupa ce a impins un barbat de 57 ani pe scari, i-a smuls un lant din aur de la gat si a fugit cu cruciulita care s-a rupt, se arata intr-un comunicat transmis, vineri, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ), potrivit Agerpres. Potrivit sursei…

