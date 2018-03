Batalia gigantilor: Samsung Galaxy S9 versus iPhone X - Care e mai tare? Samsung a lansat de putin timp Galaxy S9, un telefon care il are ca rival direct pe iPhone X de la Apple.



Smartphone-ul reprezinta o miza mare pentru compania sud-coreeana, care trebuie sa demonstreze ca are in continuare hardware-ul si software-ul necesar pentru a ramane lider in piata dispozitivelor cu Android si, in acelasi timp, sa le demonstreze rivalilor americani ca nu sunt regii design-ului.



Lansarea vine intr-o perioada in care chinezii de la Huawei tureaza motoarele la maximum, iar Samsung trece si printr-o criza interna, asa ca trebuie sa arate lumii ca are situatia… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

