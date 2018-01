Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a intervenit in direct la emisiunea Alessandrei Sroicescu, la Antena 3, joi seara, pe tema ”intalnirilor frecvente dintre președintele Comisiei Europene, Juncker și Soros”, care ”s-au imbrațișat”. Tariceanu a spus ca problema nu e imbrațișarea sau ca…

- Riscam sa fim manipulati cu usurinta de cei care au interese ca justitia sa nu progreseze, spune fostul șef de stat Traian Basescu, care cere dezbatere pe modificarea legilor justitiei. "Pentru a nu fi victime ale manipularii, trebuie sa citim Legile 303, 304 si 317 toate din 2004 au aproape 14 ani…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca modificarile aduse legilor justitiei in Parlament sunt necesare in cea mai mare parte si ”aparent corecte”, CCR urmand sa se pronunte asupra acestora, afirmand ca pentru a nu fi victimele manipularii proiectele de lege trebuie citite. …

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca pachetul de legi ale justiției, care a trecut prin Parlament este unul cu foarte multe modificari corecte și necesare, de aceea ii indeamna pe toți criticii sa citeasca legile și sa nu se lase manipulați de cei care nu doresc o evoluție a sistemului judiciar…

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca pachetul de legi ale justiției, care a trecut prin Parlament este unul cu foarte multe modificari corecte și necesare, de aceea ii indeamna pe toți criticii sa citeasca legile și sa nu se lase manipulați de cei care nu doresc o evoluție a sistemului judiciar…

- "Pentru a nu fi victime ale manipularii, trebuie sa citim! Eu am citit ! Legile 303, 304 si 317 toate din 2004 au aproape 14 ani de cand sunt in vigoare. Cu minusurile si plusurile lor, acestea au fost legile prin care justitia si-a dobandit independenta in relatia cu politicul.…

- Comisia Europeana lanseaza, miercuri, un apel la adresa Parlamentului Romaniei, printr-o declaratie comuna sustinuta de presedintele CE, Jean Claude Juncker, si de vicepresedintele Comisiei, Frans Timmermans. „Comisia face apel la Parlamentul Romaniei sa regandeasca actiunile propuse, sa lanseze dezbaterea…

- Un mesaj fara echivoc al Comisiei Europene atrage atentia guvernarii de la Bucuresti cu privire la pericolul regresarii la capitolul reforma justitiei si anticoruptie. Comisia face apel la Parlamentul Romaniei sa regandeasca actiunile propuse in privinta legilor justitiei. ”Urmarim cu ingrijorare evolutiile…

- Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea sa de a combate in mod eficace coruptia constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Romanii puternice in cadrul Uniunii Europene.O conditie esentiala pentru a putea renunta treptat…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca decizia CCR in privinta Legii 304/2004 privind organizarea judiciara este o victorie partiala si considera regretabila respingerea solicitarii de sesizare a Comisiei de la Venetia, potrivit Agerpres. Vezi și: Lovitura de teatru la DNA: Arsene…

- "Legea prevenirii a fost promulgata in decembrie 2017 si urmeaza a fi adoptata o hotarare de Guvern care va contine contraventiile care vor intra sub incidenta legii, precum si procesul verbal si planul de conformare. Azi ne mai lipsesc doar doua avize, iar saptamana viitoare vom intra cu hotararea…

- Daca nu știi foarte multe lucruri despre Amazon.com, iți spunem ca aceasta platforma este cel mai mare magazin online din lume. Pe aceasta platforma se deschid afaceri de succes. 200.000 de vanzatori (dintre ei poți face și tu parte) și peste 306 milioane de cumparatori din SUA acceseaza acest magazin.…

- Favoriții Goffin si Wawrinka, eliminati in turul secund la Australian Open . Tenismanul belgian David Goffin, numarul 7 mondial, a fost invins in patru seturi, 1-6, 7-6 (7/5), 6-1, 7-6 (7/4), de francezul Julien Benneteau, intr-o partida disputata joi la Melbourne. In varsta de 36 ani, Benneteau a reusit…

- "Acest audit se limiteaza la animalele de ferma, acestea facand obiectul celei mai mari parti din legislatia UE in materie. In UE, exista aproximativ 4,5 miliarde de pui, de gaini ouatoare si de curcani si circa 330 de milioane de vite, porcine, caprine si ovine. Pe langa conditiile de viata ale…

- La fiecare vizita intr-un mall, romanii cheltuie in medie 110 lei pe haine, arata datele unui studiu recent. Suma creste in perioada reducerilor. Potrivit aceluiasi studiu, doar unul din zece romani care trec pragul marilor centre comerciale ar alege branduri romanesti. Irina Schrotter – designer: „Din…

- Daca la jumatatea secolului trecut Romania era considerata o țara rurala, in timpul comunismului, pana in urma cu 29 de ani, s-a incercat o industrializare forțata. Dupa evenimentele din 1989, industrializarea a incetat, industria romaneasca a disparut, iar acum am devenit o forța in agricultura și…

- Secretarul general al Consiliului Europei cere autoritatilor de la Bucuresti sa revina asupra schimbarilor din Justitie adoptate de Parlament. Oficialul a trimis o scrisoare presedintelui Romaniei prin care il roaga sa ceara Comisiei de la Venetia o opinie asupra legilor justitiei, scrie digi24.ro.

- Alianta Nationala a Asociatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) anunta ca se alatura protestelor in strada, afirmand ca modificarile impuse in Parlament la Legile justitiei, precum si cele preconizate in cazul Codului Penal, respectiv Codului de procedura penala, sunt fara precedent si "strigatoare…

- Un eveniment cultural, cu o semnificatie aparte pentru zeci de elevi romani si straini, are loc week-end-ul acesta la Breaza, judet Prahova. Conceput ca un „preludiu” – asa cum este numit de catre organizatori - al Festivalului de Arte (printre putinele din Romania care imbina muzica și artele plastice…

- GEFCO Romania, subsidiara Grupului GEFCO, jucator global in logistica industriala și lider european in logistica automobilelor, anunța extinderea colaborarii sale cu Ford Motor Company in Romania. In contextul anunțului facut public recent de Ford Motor Company privind inceperea producției modelului…

- 2017 este anul protestelor. Dorinta PSD de a schimba legile justitiei i-a enervat pe romani, astfel ca au iesit masiv in strada. In direct la Romania TV, fostul presedinte, Traian Basescu, a reactionat la aceste proteste. Pe actualul senator il deranjeaza faptul ca ceilalti lideri ai Opozitiei au…

- Presa internationala scrie din nou despre protestele din Romania. Jurnalistii atrag atentia ca oamenii care ies, saptamana de saptamana, in strada cred ca masurile adoptate de Parlament vor face mai greu de pedepsit coruptia la nivel inalt. Si nu uita ca sistemul judiciar inca se afla sub monitorizarea…

- Autor: Petru ROMOȘAN Ce sa mai alegi azi in Romania intre un partid recesiv comunisto-securist, corupt, de nereformat, reprezentat de personaje din ce in ce mai penibile, mai inconsistente de la o generatie la alta (de la Adrian Nastase si Dan Ioan Popescu la Liviu Dragnea, Mihai Tudose sau Sorin Grindeanu…

- Polonia trece prin momente similare cu Romania. Puterea se pregateste sa voteze propuneri legislative despre care societatea civila spune ca vor afecta grav independenta justitiei. Legile au fost blocate de presedinte in vara, dar opozitia suspecteaza ca a fost o strategie politica, scrie Liberation…

- Noi manifestatii sunt anuntate, pentru joi, la Parlament, care dezbate modificarile le legile justitiei. Fostul ministru Vlad Voiculescu a lansat un apel catre romani sa mearga sa protesteze la Parlament, unde se afla „o gasca de golani cu gura mare care calaresc tara de ani de zile si vor sa si-o treaca…

- Inspectorii antifrauda fiscala din ANAF au identificat o firma care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de 11.600.000 de lei in perioada 2016-2017, prin efectuarea de livrari intracomunitare fictive cu produse electronice, electrocasnice si accesorii in valoare totala de 58.400.000 lei,…

- Gospodariile din UE au cheltuit pe bauturi alcoolice 1,6% din totalul cheltuielilor lor de consum din 2016, ceea ce reprezinta cheltuieli totale de aproape 130 de miliarde de euro, echivalentul a 0,9% din PIB-ul UE sau peste 250 euro pe locuitor, arata datele publicate luni de Eurostat. Cifrele nu…

- Parlamentarii si consilierii USR din Bucuresti anunta ca vor protesta in strada, duminica seara, fata de "abuzul puterii PSD", ei spunand ca primarul general Gabriela Firea vrea sa interzica protestele "tocmai in luna in care legile anti-justitie se adopta in Parlament", prin amenajarea unui targ de…

- In cadrul pachetului lunar de decizii de constatare a neindeplinirii obligatiilor anuntat pe 4 octombrie de Comisia Europeana cele referitoare la Romania includ: o scrisoare de punere in intarziere privind analizarea regulata a pietelor de telecomunicatii relevante, o scrisoare de punere in intarziere…

- Peste 3.000 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Roman de Informatii, cu peste 350 de mijloace tehnice, din care circa 50 de aeronave, si militari din mai multe tari aliate sau partenere participa vineri, 1 Decembrie, incepand cu ora…

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs in anul 2016 o cantitate de 301,8 milioane de tone de cereale (inclusiv orez), 21,76 milioane de tone provenind din Romania, care a fost depașita de Franța, cu 54,2 milioane de tone de cereale, Germania, cu 45,4 milioane de tone, Polonia, cu 29,8 milioane…

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs in anul 2016 o cantitate de 301,8 milioane de tone de cereale (inclusiv orez), 21,76 milioane de tone provenind din Romania, care a fost depașita de Franța, cu 54,2 milioane de tone de cereale, Germania, cu 45,4 milioane de tone, Polonia, cu 29,8 milioane…

- De la inceputul anului și pana in luna septembrie, in unitatile turistice din judetul Brașov, au fost cazați 950.428 de turisti, dintre care 783.532 fiind din Romania, iar 166.896 din strainatate. Potrivit Direcției Județene de Statistica Brașov, sosirile inregistrate in structurile de primire turistica…

- Judecatorul CSM Bogdan Mateescu a declarat ca tonul dur al SUA, in discursul referitor la Legile justitiei, arata ca decidentii nu au luat in seama niciun semnal intern sau extern, magistratul precizand ca legile justitiei ar trebui retrase. Magistratul Cristi Danilet crede ca se recunoaste in bloc…

- Producția agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 405 miliarde de euro in 2016, cu 2,8% mai mica decat in 2015, statele membre cu cea mai mare producție agricola totala fiind Franța (73 miliarde de euro sau 17% din totalul UE), Italia (53,4 miliarde euro sau 13%) și Germania (52,9 miliarde…

- Fostul premier Dacian Ciolos scrie sambata, intr-o postare pe Facebook, ca liderii coalitiei de guvernare PSD-ALDE au interese directe in modul in care justitia isi face treaba, astfel ca, indiferent ce tactica ar adopta in dezbaterile si votarea modificarilor propuse la legile justitiei, acestia nu…

- Pachetul de modificare a legilor Justitiei trebuie retras complet din Parlament, a scris sambata seara, pe Facebook, fostul premier Dacian Ciolos, subliniind ca, "fara o abordare deschisa, participativa, prin care sa se demonstreze ca orice eventuale modificari sunt facute numai in interesul ameliorarii…

- Un contingent al Armatei Nationale va participa la Parada militara de la Bucuresti, desfasurata vineri, 1 decembrie, cu ocazia Zilei Nationale a României. Plutonul moldovenesc, format din 33 de ofiteri si subofiteri ai Companiei Garzii de Onoare, va defila în Piata Arcul de Triumf…

- Romanii cu profesii in domeniile medical si comercial au cele mai mari sanse de a avea intarzieri la plata datoriilor, conform celui mai recent studiu al grupului polonez de colectare de creante Kruk. Conform stufiului 47% si respectiv 50% dintre acestia au inregistrat in trecut restante…

- Din cei 140 de producatori de vinuri din Republica Moldova, 23 exporta pe piața din România. Chiar daca de peste Prut pleaca spre piața locala doar 6% din exporturile realizate de producatorii moldoveni de vin, aceștia au ales țara noastra drept poarta spre statele din Uniunea Europeana.…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sustine ca raportul Comisiei Europene privind MCV “reprezinta un serios semnal de alarma de care coalitia de guvernare trebuie sa tina cont”. Va prezentam comunicatul Administratiei Prezidentiale: “Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, considera ca raportul…

- Peste 200 de agenții și tour-operatori vor fi prezenți la ediția de toamna a Targului de Turism al Romaniei (TTR), care va avea loc intre 16 și 19 noiembrie 2017 la Romexpo. Gradul de internaționalizare al târgului este de 15%, 13 țari promovându-și zonele și…

- Organizata de catre Consiliul Județean Arad, prin Centrul Cultural Județean Arad, expoziția va fi gazduita de Sala „Clio” a Complexului Muzeal Arad, de pe strada Horia, numarul 10. Vernisajul va avea loc pe 16 noiembrie, de la ora 18, urmand sa participe cu lucrari 30 de artiști. Aceștia provin din…

- EUROSTAT: Peste 15% din populatia Romaniei se ocupa cu agricultura in 2015 Foto: Arhiva. Peste un sfert din populatia României se ocupa cu agricultura în 2015, ceea ce plaseaza tara noastra pe primul loc în Uniunea Europeana, unde media era de 4,4%, arata Eurostat. Acum…

- "Legile privind achizitiile si contractul - sunt trei propuneri - sunt gata de a fi trimise direct la Parlament pentru celeritate, sa nu mai treaca o luna, doua prin circuitul de avizare de la Guvern, apoi dezbaterea publica si ajung si la Parlament. Legea PPP, daca da Dumnezeu si avem avizele pana…

- Cei nemulțumiți au ieșit la o noua demonstrație in Piața Victoriei. Eu sunt nemulțumiți de legile Justiției propuse de ministrul Tudorel Toader și asumate apoi de Coaliția PSD-ALDE.ȘOC in presa din Romania: Jurnalul Național a intrat in faliment/ Decizie a Tribunalului București Surse…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, scrie duminica, pe pagina sa de Facebook, ca "Sunt solidar cu protestele de strada anuntate impotriva modificarilor PSD la legile justitiei. Am indemnat membrii si simpatizantii PNL sa participe la aceste manifestatii si la orice actiune de protest impotriva PSD. Ne…

- In medie, femeile au caștigat mai puțin decat barbații in toate statele membre ale Uniunii Europene, insa acest decalaj de salarizare variaza, arata datele Eurostat.In 2015, cel mai redus decalaj de salarizare intre femei și barbați se inregistra in Luxemburg și Italia (ambele cu 5,5%),…

- Romania a inregistrat, in septembrie, una dintre cele mai mici rate ale somajului, de 5%, sub media de 7,5% a Uniunii Europene, potrivit unui raport al Eurostat publicat marti. Cele mai mici rate ale somajului au fost raportate in Cehia (2,7%), Germania (3,6%), Malta (4,1%), Ungaria (4,2%),…