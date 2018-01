Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte, Traian Basescu, a avut o replica acida la adresa scandalului din Partidul Social Democrat. Basescu spune ca intr-un context european extrem de important pentru țara noastra, politicienii din partidul de guvernare “se joaca de-a doamna Carmen” și compara comportamentul PSD cu cel al…

- Liviu Dragnea și Mihai Tudose ”se joaca de-a doamna Carmen Dan”, scrie pe Facebook fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu. Redam postarea lui Traian Basescu: ”Despre criza din PSD! Intr-un context european important, de care Romania ar putea profita, Dragnea si Tudose "se joaca de-a doamna Carmen…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni, pe Facebook, ca ministrul nu poate cere revocarea premierului, afirmand ca ”nicaieri in Constitutie nu este implicat CEx-ul, baronii sau DADDY (Liviu Dragnea-n.r.)”.

- Presedintele PMP, Traian Basescu subliniaza într-o postare pe pagina sa de Facebook ca potrivit Constitutiei, ''în disputa dintre un membru al guvernului si premier, îi da întotdeauna dreptate prim-ministrului, care are instrumentul propunerii de revocare a ministrului,…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni, pe Facebook, ca ministrul nu poate cere revocarea premierului, afirmand ca ”nicaieri in Constitutie nu este implicat CEx-ul, baronii sau DADDY (Liviu Dragnea-n.r.)”. ”Despre criza din PSD ! Intr-un context european important, de care Romania…

- Presedintele PMP, Traian Basescu subliniaza intr-o postare pe pagina sa de Facebook ca potrivit Constitutiei, ''in disputa dintre un membru al guvernului si premier, ii da intotdeauna dreptate prim-ministrului, care are instrumentul propunerii de revocare a ministrului, adresata presedintelui''.…

- Fostul sef al statului Traian Basescu scrie, pe Facebook, despre criza din PSD, subliniind ca nicaieri in Constitutie, in relatia dintre premier si un membru al Guvernului, nu este implicat CEx, nici ”baronii sau dady” si ca doar PCR era deasupra institutiilor statului

- Traian Basescu a postat pe pagina lui de facebook un mesaj, cu puțin timp, inaintea CEx-ului. Mai exact, fostul președinte a precizat ironic ca Dragnea și Tudose "se joaca de-a doamna Carmen Dan". Comitetul Executiv Național s-a reunit luni de la 16:00 pentru a raspunde solicitarilor lui Mihai Tudose.…

- Fostul președinte al Romaniei a comentat despre criza interna din PSD. Traian Basescu susține ca, Romania este interesata de fondurile de coeziune, care inseamna autostrazi si cai ferate modernizate, iar Dragnea și Tudose ”se joaca de-a doamna Carmen Dan”. ”Despre criza din PSD! Intr-un context european…

- ”Despre criza din PSD! Intr-un context european important, de care Romania ar putea profita, Dragnea si Tudose "se joaca de-a doamna Carmen Dan." Aici nu conteaza cine are dreptate. Conteaza doar ce spune Constitutia, care, in disputa dintre un membru al guvernului si premier ii da…

- El sustine ca disputa dintre Dragnea si Tudose ar putea fi rezolvata foarte usor daca s-ar apela la Constitutiei. Mai jos redam pe larg postarea fostului sef al statului. "Despre criza din PSD ! Intr-un context european important, de care Romania ar putea profita, Dragnea si Tudose "se joaca de-a…

- S-au vehiculat mai multe scenarii in aceste zile dupa ce premierul a solicitat demisia ministrului Carmen Dan. Totuși, in ultimele zile au aparut informații privind un pact intre Dragnea și un Tudose. In acest context și Gabriela Fiera a spus ca vina e de ambele parți. Astfel, nu e exclus…

- "Un prim-ministru are suportul unui partid. Cand un premier spune ca nu mai poate lucra cu un ministru, chiar nu mai poate lucra. Șeful Guvernului guverneaza pentru toata Romania. Daca ministrul de Interne e al lui Dragnea și folsește Poliția pentru Dragnea, nu mai vorbnim de un guvern democratic,…

- Ministrul de Interne primeste critici peste critici dupa scandalul declansat dupa ce a cerut demiterea sefului Politiei. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a declarat, la Digi24, ca ministrul Carmen Dan nu mai poate ramane in functie dupa aceasta criza. Mai mult decat atat, sustine el, „PSD nu are…

- Fostul presedinte Traian Basescu a comentat duminica seara, la B1 TV, criza interna din PSD, spunand ca are doua scenarii - fie se ajunge la o "impacare rusinoasa" si Carmen Dan ramane ministru, dar atunci premierul Mihai Tudose ar fi compromis, fie Liviu Dragnea va decide sa nu o mentina pe Dan in…

- Fostul presedinte Traian Basescu a sustinut, intr-o emisiune la B1 TV, ca intreg scandalul din PSD a pornit de la ministrul de Interne, Carmen Dan. Basescu sustine ca desi ministrul stia ca premierul nu-si dorea schimbarea sefului din Politie, Carmen Dan i-ar fi fortat mana lui Tudose."Sincer…

- ”Trebuie sa asiguram in acest moment stabilitate in țara noastra. Sa nu uitam ca la inceputul anului 2019, Romania va asigura timp de șase luni preșesenția consiliului Uniunii Europene. Acest lucru trebuie sa fie facut foarte bine de noi toți, indiferent de ce parte a baricadei ne aflam. Trebuie…

- "Guvernul are datoria sa guverneze in interesul societatii. Cum spunea deunazi si premierul Tudose, chiar daca mandatul politic vine de la o majoritate politica, Guvernul e al Romaniei. Si, totusi, pentru a cata oara intr-un an de guvernare PSD-ALDE avem parte de dispute publice intre membri ai Guvernului,…

- "Fondul acestei dispute publice nemaiintalnite pana acum arata inca o data, la doar cateva luni de la episodul Grindeanu ca PSD-ul lui Dragnea este incapabil sa tina fraiele unei guvernari stabile, lansandu-se in mod continuu in razboaie de interese ale diverselor gasti de putere din partid.…

- Fostul presedinte Traian Basescu a lansat un atac dur la adresa PSD, spunand ca partidul „este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru Romania”. Fostul șef al statului mai scrie, pe Facebook, ca pe fondul conflictului dintre premierul Mihai Tudose si…

- Fostul presedinte Traian Basescu a lansat un atac dur la adresa PSD, spunand ca partidul „este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru Romania”. Fostul șef al statului mai scrie, pe Facebook, ca pe fondul conflictului dintre premierul Mihai Tudose si…

- Fostul președinte Traian Basescu, intr-o postare intitulata “Romania sfasiata de hienele din PSD”, vorbește despre actualul scandal dintre ministrul de Interne și premierul Tudose. Basescu spune ca partidul social-democrat a devenit un risc pentru securitate iar țara este intr-o decredibilizare totala…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține in conflictul dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, „Constituția Romaniei este facuta pulbere”. Basescu susține intr-o postare pe Facebook ca Tudose ar fi trebui sa ceara președintelui Klaus Iohannis revocarea…

- Basescu, despre razboiul Carmen Dan-Mihai Tudose. ”Romania e sfașiata de hienele PSD, țara e aruncata in criza”, a scris fostul președinte pe pagina de Facebook, el aratand ca, raspunsul ministrului de Interne, potrivit caruia a fost pusa in Guvern de partid, este ridicol, ”pentru ca institutional a…

- "Romania sfasiata de hienele din PSD. PSD este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru Romania. Tara este azi aruncata in criza politica si totala decredibilizare . Premierul Mihai Tudose, ii cere public ministrului internelor sa demisioneze,…

- "Romania sfasiata de hienele din PSD. PSD este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru Romania. Tara este azi aruncata in criza politica si totala decredibilizare. Premierul Mihai Tudose ii cere public ministrului internelor sa demisioneze,…

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, i-a transmis miercuri seara pe Facebook lui Mihai Tudose ca „a da batalia cu Dragnea prin umilirea unui ministru nu este demn pentru un Prim Ministru”, recomandandu-i acestuia din urma sa ceara revocarea lui Carmen Dan in mod institutional.

- Presedintele PMP, Traian Basescu, transmite un mesaj premierului si 'spre stiinta' liderului PSD si ministrului de Interne, subliniind ca un prim-ministru poate cere institutional revocarea unui membru al Cabinetului. ''Ministrul Carmen Dan este femeie.A da batalia cu Dragnea prin umilirea…

- Fostul presedinte Traian Basescu i-a transmis, miercuri, pe Facebook, premierul Mihai Tudose, ca ”a da batalia cu Dragnea prin umilirea unui ministru nu este demn”, sfatuind-o pe Camen Dan sa demisioneze de la conducerea MAI si sa arate ca ea este ”singurul barbat” dintre Dragnea si Tudose.

- Presedintele PMP, Traian Basescu, transmite un mesaj premierului si "spre stiinta" liderului PSD si ministrului de Interne, subliniind ca un prim-ministru poate cere institutional revocarea unui membru al Cabinetului. ''Ministrul Carmen Dan este femeie. A da batalia cu Dragnea prin…

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, i-a transmis joi seara pe Facebook lui Mihai Tudose ca „a da batalia cu Dragnea prin umilirea unui ministru nu este demn pentru un Prim Ministru”, recomandandu-i acestuia din urma sa ceara revocarea lui Carmen Dan in mod institutional.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca orice discutie cu ”Tudorel” Tudose despre legile justitiei este inutila si sustine ca premierul „Tudose este doar un alt Dragnea... de Braila”.Negocieri EȘUATE la Guvern: 'Protestele continua pana vor fi stopate modificarile la legislatia penala'…

- Fost președinte, Traian Basescu, a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj-sinteza, un fel de bilanț la sfarșit de an. Acesta face o trecere in revista a lucrurilor de care romanii ar avea nevoie pentru a putea vorbi despre prosperitatea acestei țari. „Prea putini inteleg ca prosperitatea poate veni…

- Pentru Elena Basescu, mezina fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu, acesta a fost al doilea Craciun pe care l-a petrecut alaturi de cei doi copii ai sai, dar fara tatal acestora, Bogdan Ionescu, de care a divorțat in toamna anului trecut. Insa nicio desparțire nu i-a umbrit Elenei Basescu…

- Atacuri in valuri ale Elenei Udrea. Fostul ministru al Turismului a desființat-o pe Laura Codruța Kovesi, in urma scandalului privind interceptarile facute de DNA. Elena Udrea l-a atacat voalat și pe Traian Basescu. "Daca eu as fi fost astazi seful opozitiei, alta ar fi fost Romania! Tocmai pentru…

- „Am detaliat (...) implicarea unor ofiteri SRI in cazul Ponta si prostituatelor minore. In 2010, dupa cum stiti, am si dat public primul date despre acest dosar. Ceea ce nu am spus atunci era ca in urmarirea penala, precum si in activitatile directe probatorii, a fost implicat un ofiter SRI care…

- "Am urmarit cu surprindere marea dezbaterea organizata de Grupul de Dialog Social si mi-a sugerat ceva ingrozitor. Am crezut ca vad o scena din Coreea de Nord, in care cetatenii, in pofida neajunsurilor, preamaresc regimul. L-am vazut pe Ludovic Orban la acea jelanie, cum, in fata procurorului sef,…

- STIRE IN CURS DE ACTUALIZARE Citeste si: ANI: Diferenta nejustificata, de peste 100.000 de euro, intre avere si venituri, in cazul fostului deputat liberal Doru Brasoan Lese Citeste si: Viscol in Bucegi: Zapada troienita are peste un metru pe vai Citeste si: Dispozitive de copiat coduri PIN,…

- Un nou protest este anuntat duminica in Capitala si in alte orase din tara, dar si in diaspora. Evenimentul a fost deja anuntat pe Facebook, intalnirea protestatarilor urmand sa aiba loc de la ora 18.00.

- Liderii PSD s-au reunit vineri la Baile Herculane intr-o sedinta a Comitetului Executiv in care a fost votata in unanimitate o rezolutie impotriva "statului paralel si ilegitim" care, sustin ei, vrea sa distruga partid facand dosare si punand bete in roate guvernarii. Rezolutia citita de secretarul…

- "Eu nu cred ca domnul Ponta va vota impotriva Guvernului. Atunci cand a incercat sa-l ajute pe premierul Grindeanu, unul dintre motivele pentru care i s-a alaturat avea sens și anume: 'Eu nu pot vota impotriva unui guvern PSD'. Pai, acum la patru luni la distanța, voteaza impotriva unui guvern PSD?"…

- R.Moldova s-a așezat singura într-o zona gri, mai ales prin nefericitul articol din Constituție care stabilește neutralitatea țarii, a declarat Traian Basescu, fostul președinte al României, într-un interviu pentru radio Europa Libera. „În aceasta regiune”,…

- Primarul municipiului Timișoara, Nicolae Robu, face un apel la multinaționale. Companiile sunt invitate sa investeasca in Timișoara iar edilul le asigura de tot sprijinul și suportul sau. Edilul, intr-o postare pe Facebook, critica retorica guvernanților, care, spune Robu, transforma multinaționalele…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat, miercuri, ca "ingrijorarile profunde" ale Guvernului american cu privire la propunerile de modificare a legilor justitiei nu s-au schimbat.Citește și: ALERTA - Guvernul a adoptat 'revoluția fiscala', care modifica Codul Fiscal Citeste…

- Mona Musca, fost ministru al Culturii, a fost un personaj important pe scena politica din Romania, dar s-a retras din viața politica dupa ce a primit verdict de colaborare cu Securitatea. Acum, daca treci pe langa Mona Musca pe strada riști sa nu o mai recunoști.Citește și: Avocata lui Dragnea…

- "Azi, am fost la Chisinau pentru a participa la constitutirea organizatiei de tineret a Partidului Unitatii Nationale (PUN), al carui presedinte de onoare sunt. Este in politica noului partid unionist atragerea masiva a tinerilor din Republica Moldova, cu sprijinul carora se poate realiza…