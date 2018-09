Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea e nociv pentru Romania și e o vulnerabilitate pentru PSD, dar ”puciștii” Gabriela Firea, Paul Stanescu și Adrian Țuțuianu sunt trei dintre cei mai nocivi și lipsiți de caracter și de calitați oameni din partid, crede Traian Basescu.

- Conducerea largita a PSD a inceput discuțiile, la ora transmiterii acestei știri, la Parlament, intr-o ședința a Comitetului Executiv Național, pe marginea scrisorii anti-Dragnea, la ședința fiind prezent și premierul Viorica Dancila. Fostul președinte Traian Basescu nu rateaza ocazia pentru a lansa…

- PSD Prahova a organizat CEx al filialei joi, in urma caruia a fost votata in unanimitate susținerea pentru Liviu Dragnea și ducerea la bun sfarșit a programului de guvernare. Suntem alaturi de actualul Guvern și ne dorim in continuare stabilitatea politica și economica a Romaniei - a fost mesajul…

- Reacția lui Traian Basescu vine in contextul in care, miercuri, a aparut scrisoarea semnata de mai mulți lideri PSD , in care lui Liviu Dragnea i se cere sa iși dea demisia din funcția de președinte al partidului și al Camerei Deputaților. „PSD-ul este cel mai mare focar de pesta porcina africana din…

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma, in contextul disputelor din PSD, ca “PSD-ul este cel mai mare focar de pesta porcina africana din tara”, titreaza News.ro. “PSD-ul este cel mai mare focar de pesta porcina africana din tara. Si cand ma gandesc ca boala nu se trateaza…”, a scris Basescu pe Facebook.…

- "Le urez succes tuturor celor care au inteles in al 12-lea ceas ca Grupul lui Dragnea duce Romania, Parlamentul, Guvernul si PSD la dezastru! Sper ca ei sa salveze ce mai este de salvat si sa gandeasca o strategie de revenire pe calea normalitatii! ProRomania si eu (ca om politic de stanga, fost…