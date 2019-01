Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Toronto Raptors, liderul la zi din Conferinta Est a Ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), s-a impus vineri seara, in fata vicecampioanei Cleveland Cavaliers cu 126-110, intr-un meci disputat acasa, pe Scotiabank Arena. Canadienii sunt insa urmati indeaproape in clasament de Milwaukee…

- Los Angeles Lakers a obtinut, luni pe teren propriu, o victorie stransa in fata lui Miami Heat, 108-105, in cursul unui meci care a marcat ultima confruntare in Campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA) dintre LeBron James si bunul sau prieten si fost coechipier Dwyane Wade, la finalul…

- Fiica fostului jucator de baschet Magic Johnson, Elisa Johnson, a scapat ca prin urechile acului dupa ce doi barbați inarmați au intrat in locuința pe care aceasta o inchiriase prin intermediul platformei Airbnb, potrivit TMZ.com, scrie Mediafax.Fiica fostului jucator de baschet de la Los…

- Campioana en titre din campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA), Golden State Warriors, a reusit sa puna capat sirului de infrangeri consecutive, bifand vineri seara prima victorie dupa patru esecuri la rand, 125-97 acasa cu Portland Trailblazers. Si vicecampioana Cleveland…

- LeBron James, 33 de ani, a produs 32 de puncte, 14 recuperari și 7 pase decisive, in meciul Cleveland Cavaliers – Los Angeles Lakers 105-109, din NBA – campionatul nord-american de baschet. Nascut la Akron, Ohio, ”Regele” a fost tratat așa cum se cuvine la el acasa, in Cleveland. Dar, nu și-a iertat…

- LeBron James, superstarul ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), a inscris 51 de puncte pentru Los Angeles Lakers, in partida pe care californienii au castigat-o duminica in deplasare, cu scorul de 113-97, in fata formatiei Miami Heat. James nu a avut mila de Heat, fosta sa echipa, la…

- LeBron James a intrat miercuri in top 5 al celor mai buni marcatori din istoria campionatului profesionist nord-american de baschet (NBA), inscriind 44 de puncte in cursul meciului castigat de Los Angeles Lakers in fata echipei Portland Trail Blazers, 126-117, si ajungand la un total de 31.425 puncte…

- Superstarul din Liga Nord-Americana de baschet, LeBron James a fost din nou eroul formatiei sale Los Angeles Lakers. Acesta a facut spectacol si si-a ajutat considerabil echipa sa obtina victoria in partida cu Sacramento Kings.