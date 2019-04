Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid este la un pas de calificare in semifinalele Euroligii de Baschet. Detinatoarea titlului s-a impus pe teren propriu cu 78-63 in fata echipei Panathinaikos Atena si conduce cu 2-0 la general.

- BC CSU Sibiu si CSM CSU Oradea se vor infrunta, joi, de la ora 19:30, in finala Cupei Romaniei la baschet masculin, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, gazda turneului Final Four al competitiei. CSM CSU Oradea, campioana en titre, a invins-o miercuri pe U-Banca Transilvania Cluj, detinatoarea trofeului,…

- Atacantul francez Karim Benzema a marcat golul victoriei echipei Real Madrid in fata ultimei clasate, Huesca, scor 3-2, duminica seara, pe Santiago Bernabeu, in etapa a 29-a a campionatului de fotbal al Spaniei. Zidane a decis sa odihneasca o serie de oameni de baza, precum Modric, Varane…

- Real Madrid a invins Celta Vigo cu scorul de 2-0 (0-0), intr-un meci disputat sambata in cadrul etapei a 28-a a campionatului spaniol de fotbal La Liga. Victoria a marcat revenirea pe banca tehnica a ''Albilor'' a antrenorului Zinedine Zidane.

- Real Madrid a castigat cu 101-86 partida de pe teren propriu cu liderul clasamentului Euroligii de Baschet, Fenerbahce Istanbul. Detinatoarea titlului a dominat o mare parte a confruntarii si s-a impus in 3 din cele 4 sferturi.

- CS Municipal Satu Mare s-a calificat fara probleme la turneul Final Four al Cupei Romaniei la baschet feminin, marti, dupa ce a invins-o pe CS Municipal Targoviste cu scorul de 74-45, pe teren propriu, in mansa a doua a sferturilor de finala. Brittany Janelle Denson a fost cea mai buna de la invingatoare,…

- Real Madrid a deschis scorul in derby-ul orașului cu Atletico Madrid printr-un gol senzațional reușit de brazilianul Casemiro in minutul 16. Madrilenii au beneficiat de un corner, iar mingea centrata de Toni Kroos a fost reluata de Sergio Ramos dintre 5 jucatori ai lui Atletico, ajungand pana la Casemiro,…

- Gica Hagi a primit un mesaj emotionant pe site-ul oficial al celor de la Viitorul. "Cu ocazia aniversarii zilei de nastere, conducerea Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi si a FC Viitorul, colectivul tehnic si jucatorii ii ureaza managerului tehnic Gheorghe Hagi un calduros La Multi Ani, multa…