Stiri pe aceeasi tema

- Australianca Ashleigh Barty (23 ani) si cehoaica Marketa Vondrousova (19 ani) vor juca finala feminina a turneului de tenis de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa victoriilor obtinute, vineri, în semifinale.

- Tenismena din Constanta, Simona Halep, campioana en titre, o va infrunta pe tanara americanca Amanda Anisimova in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce aceasta a dispus cu 6 3, 6 0 de spaniola Aliona Bolsova, transmite Agerpres.roAnisimova…

- Americanca Madison Keys si australianca Ashleigh Barty s-au calificat, luni, in sferturile de finala ale turneului de tenis de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului. Keys, cap de serie numarul 14, a obtinut o victorie expeditiva in fata cehoaicei Katerina Siniakova, cu 6-2, 6-4, intr-o…

- Tenismena din Marea Britanie, Johanna Konta s-a calificat in premiera in faza sferturilor de finala ale turneului de Mare Slem de la Roland Garros.Jucatoarea clasata pe locul 26 in topul mondial a invins-o cu 6-2 6-4 pe croata Donna Vekic, numarul 24 WTA.

- Simona Halep, 27 de ani, numarul 3 mondial, o intalnește Iga Swiatek in optimile de finala ale turneului de Mare Slem de la Roland Garros, dotat cu premii totale in valoare de 42,66 milioane euro. Poloneza a invins-o, azi, in turul trei pe Monica Puig, campioana olimpica in 2016, 0-6, 6-3, 6-3. Iga…

- Jucatoarea americana de tenis Sloane Stephens, favorita numarul 7, s-a calificat in optimile de finala ale turneului de Mare Slem de la Roland Garros, invingand-o in trei seturi, 6-3, 5-7, 6-4, pe slovena Polona Hercog, intr-o partida disputata vineri. Stephens, finalista editiei de anul…

- Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) este favorita lui Mats Wilander la caștigarea Roland Garrros 2019 și ar vrea o finala contra americancei Serena Williams (37 de ani, 11 WTA). Wilander a venit in Romania in calitate de reprezentant al Eurosport, postul TV care va transmite Roland Garros in perioada 26…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep, numarul trei mondial, a castigat, luni, Heart Award Premiul Inimii , dupa evolutia sa remarcabila din meciul cu Cehia, din primul tur al Fed Cup, potrivit site ului oficial al competitiei, informeaza Agerpres.roHalep le a avut contracandidate, in urma participarii…