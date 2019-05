Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea ar trebui sa demisioneze din funcția de președinte al PSD daca partidul va pierde alegerile europarlamentare și va obține un scor sub 30 la suta. Declarația a fost facuta de vicepreședintele PSD la nivel național, Marian Oprișan, care este și președintele Uniunii Naționale a Consiliilor…

- CNA, „cainele de paza al PSD in spatiul audiovizualului”, dupa cum a scris Gigel Stirbu, vicepresedinte PNL, intr-un comunicat remis joi News.ro, „a cedat in fata adevarului spus verde-n fata de presedintele Romaniei si anume acela ca aceasta institutie a statului, la comanda lui Dragnea, boicoteaza…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat duminica, la un miting in Focșani, ca liderul PSD Liviu Dragnea „a innebunit complet” și nu are curaj „sa scoata capul” in nicio localitate.„L-a vazut cineva in vreun loc din localitatile in care traiti? Dragnea n-are curaj sa scoata capul in nicio localitate.…

- ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019: Liderul PSD Liviu Dragnea le-a spus jurnaliștilor, joi, intr-o discuție informala, ca mitingul ar putea sa aiba loc vinerea viitoare, pe 12 aprilie. Organizațiile județene PSD au fost sfatuite sa organizeze mitinguri de campanie pentru europarlamentare. Liderul…

- Liviu Dragnea a ajuns la spital! Presedintele PSD acuza dureri de spate, iar medicii îl suspecteaza de dubla hernie de disc. În prezent, Dragnea este internat într-un spital din Capitala, însa nu se stie unde anume.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a afirmat, luni, ca prevederile din controversata Ordonanta 7, de modificare a legilor justitiei, sunt preluate dupa modelul european. El l-a ironizat pe liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, care spunea ca este nevoie de modificarea acestui act normativ, spunand ca acesta…