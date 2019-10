Barna - DNA. Caramitru schimbă discursul: Mă aștept la CĂTUȘE. Modelul LCK Un aparator feroce al DNA, Caramitru schimba discursul și vorbește intr-o postare pe contul personal de Facebook despre abuzuri, precizand ca se așteapta la ”catușe și de-astea dure rau de tot” chiar inainte de turul I. „Atacul asta a venit imediat dupa ce 50 din 53 din comitetul politic al USR au votat contra participarii la guvern. Adica nu au vrut sa fie ciresica de pe tortul USL care sa justifice in ochii rezist dezastrul care va veni. Atunci au ințeles ca "nu se poate negocia cu USR". Deloc. Și atunci au lansat jihadul total. Eu ma astept - sa știți - la vizite pe… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Gabriel Leș lanseaza un atac virulent la adresa Olandei, careia ii reproșeaza ca blocheaza intrarea Romaniei in Schengen și obstrucționeaza programul de dezvoltare și modernizare a forțelor navale romane. „A mers prea departe”, susține Leș pe Facebook. Atacul lui Gabriel Leș la…

- Partidul Mișcarea Populara (PMP) din Romania, condus de Eugen Tomac și Traian Basescu a anunțat ca va susține candidații Partidului Unitații Naționale (PUN) la alegerile locale din Republica Moldova. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, președintele PMP, Eugen Tomac le recomand tuturor cetațenilor…

- Șefa PSD Viorica Dancila a declarat luni ca o demisie din fruntea partidului va aparea doar daca va obtine la alegerile prezidentiale un scor mai mic decat cel de la europarlamentare. „Depinde de procentul la care reusesc sa ducem partidul. Am preluat partidul la 22%, un scor foarte mic, cu presedintele…

- "Țineți minte discursul lui Dragnea? Multinaționalele sunt toate rele, sug sangele poporului. Cine lucreaza acolo e un tradator platit de Soros.Acum discursul asta e preluat direct de PNL. Ca sa știți. Daca cumva doamne ferește lucrati in vreo multinaționala sau cineva din familia voastra…

- Andrei Caramitru, fost consilier al presedintelui USR, iar in prezent membru in comisia USR-PLUS care elaboreaza programul de guvernare al aliantei, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca devine evident ca presedintele Klaus Iohannis si-o doreste pe Viorica Vasilica Dancila in turul 2 al alegerilor…

- Acuzații grave chiar in interiorul USR. Cosette Chichirau acuza, intr-un mesaj pe grupul de Facebook „Poiana lui Iocan” ca alegerile interne pentru șefia partidului ar fi fost fraudate la nivel național. Chichirau a fost devansata de Barna care a cțtigat alegerile interne cu 65,75% din voturile exprimate…

- Radu Herjeu a facut un comentariu vizavi de acest subiect. ”O doamna din Arad paraseste partidul lui Ciolos, acuzand practici pesediste si furtisaguri la alegerile interne judetene. Madam Circ Chichirau spune oricui vrea s-o asculte ca a furat-o Barna la alegerile interne pentru presedintia…

- UDMR va avea candidat propriu la alegerile prezidentiale, a declarat, vineri, liderul Uniunii, Kelemen Hunor. "Asa cum din 1996 incoace de fiecare data am avut candidat la alegerile prezidentiale, vom avea si in anul 2019. Atata pot sa va spun in acest moment, ca sigur va exista un candidat din partea…