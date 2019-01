'Presedintele Iohannis a fost consecvent in pozitia sa de a nu mai gira masurile sau manifestarile iresponsabile ale acestei guvernari. Presedintele Iohannis nu face prin scrisoarea de aseara, decat sa confirme aceasta pozitie si nu face decat sa confirme sentimentul pe care il au romanii ca suntem condusi de o gasca de incompetenti, care sunt pur si simplu rotiti ca o camarila personala a lui Liviu Dragnea. Persoanele care au fost propuse pentru posturile respective de ministri, nu au in mod real, niciun fel de calificare pentru a fi ministri in Guvernul Romaniei in momentul in care detinem…