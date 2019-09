Bărbatul decedat, imobilizat de jandarmi, pulverizat cu un spray paralizant pentru câini Jandarmii care au intervenit in incidentul de la Vatra Dornei, in urma caruia un barbat a murit, sunt acuzați ca au folosit un spray paralizant pentru caini. Mai mult, șeful Jandarmeriei din Vatra Dornei este acuzat ca a ordonat angajaților sa predea la ancheta un alt spray. Avocatul familiei barbatului care a murit in urma interventiei jandarmilor de la Vatra Dornei sustine ca femeia jandarm a folosit un alt spray decat cel din dotare. Mai mult, comandantul i-ar fi ordonat sa predea anchetatorilor un spray din dotarea Jandarmeriei, nu cel pe care l-a folosit. Ioan Marocico, avocatul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

