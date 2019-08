Bărbat executat în stil mafiot în plină stradă, lângă București Barbatul a fost executat in plina strada in apropierea Bucurestiului, in Magurele, in aceasta noapte, putin dupa ora 3.00. Politistii au fost avertizati de o femeie care a sunat la 112, dupa ce a auzit doua focuri de arma si a gasit un barbat impuscat. Barbatul a fost impuscat in gat si in frunte. Anterior, el a primit un telefon sa iasa din curte, iar in strada a fost asteptat de o masina din care s-a deschis focul. La fata (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Caz revoltator in judetul Alba. Un copil a fost batut cu bestialitate si umilit de mai multi adolescenti, in plina strada. Ingrozita de ce a patit baiatul ei, mama a postat imaginile pe retelele de socializare. Politistii s-au autosesizat imediat si i-au identificat pe agresori. Sunt minori toti si…

- S-au tras focuri de arma, aseara, la Timișoara. Oamenii legii au pornit in cautarea unui suspect de talharie, iar pentru prinderea acestuia au facut uz The post UPDATE. Focuri de arma in plina strada, la Timișoara – Polițiștii cauta un suspect de talharie appeared first on Renasterea banateana .

- S-au tras focuri de arma, aseara, la Timișoara. Oamenii legii au pornit in cautarea unui suspect de talharie, iar pentru prinderea acestuia au facut uz The post Focuri de arma in plina strada, la Timișoara – Polițiștii cauta un suspect de talharie appeared first on Renasterea banateana .

- Polițiștii au avut o prima reacție, dupa ce colegul lor din Timiș a fost împușcat mortal în timp ce se afla în misiune și încerca sa opreasca masina în care s-ar fi aflat un barbat dat în urmarire

- Deputatul argentinian Hector Olivares, victima, la 9 mai, a unei agresiuni armate, in centrul Buenos Aires, in care a fost ucis un functionar de rang inalt, a murit la randul sau din cauza ranilor