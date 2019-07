Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 28 iunie 2019, polițiștii Compartimentului Urmariți din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Alba l-au depistat și reținut pe un barbat de 27 de ani, din comuna Pianu, care era urmarit la nivel internațional, de autoritațile judiciare franceze,…

- Autoritatile iraniene au avertizat miercuri ca termenul de 60 de zile acordat puterilor europene care au semnat acordul din iulie 2015 privind programul nuclear al Republicii Islamice nu va fi prelungit, potrivit Reuters preluata de Agerpres. La expirarea acestui termen limita, la 8 iulie,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, luni, ca ministerul pe care il conduce si-a "epuizat resursele" pe care le poate pune la dispozitia romanilor din diaspora care vor sa voteze. Melescanu a spus ca a prezentat premierului un raport despre scrutinul din diaspora…

- Alegerea eurodeputatilor, începuta joi în Regatul Unit si în Olanda, primele dintre cele 28 de state membre ale UE care voteaza, este preludiul unei înnoiri complete a institutiilor europene pâna la sfârsitul anului 2019, potrivit La Libre, citat de Rador.Iata…

- Cele 1.600 de vehicule, in valoare totala de 13 milioane de euro, au fost confiscate in urma unor operatiuni efectuate in Italia, Romania, Spania, Germania, Franta, Bulgaria, Austria, Elvetia, Ungaria si Polonia. Masura de punere sub sechestru a fost dispusa la cererea Comandamentului carabinierilor…

