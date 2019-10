Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a anuntat marti ca demisia este un act unilateral de vointa, "dar sunt imprejurari in care aceasta ar putea reprezenta expresia unui om las si poate chiar lipsit de responsabilitate" si da asigurari ca, in cazul sau, nu se va intampla asa. Reactia acestuia vine dupa ce presedintele Klaus Iohannis i-a solicitat demisia. "Demisia este un act unilateral de vointa, dar sunt imprejurari in care aceasta ar putea reprezenta expresia unui om las si poate chiar lipsit de responsabilitate. Va asigur ca in cazul meu nu se va intampla asa. Fiind solicitata de presedintele…