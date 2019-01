Unele obligațiuni listate la Bursa de Valori București pot aduce investitorilor randamente de pana la 12% pe an, contra unui risc investițional redus, iar fondurile mutuale de acțiuni au performat in unele cazuri chiar și pana la 30% - randament anual. Varianta unei investiții 100% sigure este oferita de tilturile de stat, care pot aduce și un randament de 5% pe an, scrie DCBusiness.ro.

Materialul complet poate fi citit pe DC BUSINESS.