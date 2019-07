Stiri pe aceeasi tema

O comuna timiseana urmeaza sa semneze un contract pe fonduri europene in valoare de 416.000 de euro, obținute prin Agenția pentru Finanțarea...

Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest și Primaria Municipiului Reșița au semnat, miercuri, contractul de finanțare pentru...

In urma lansarii licitației petru porțiunea din autostrada Lugoj - Deva care conține cele doua ecoducte, Asociația Pro Infrastructura atrage atenția ca s-a pierdut foarte mult timp din cauza mai-marilor ...

Dintre obiectivele de investiții in derulare in comuna Giroc, cateva sunt importante, contribuind la imbunatațirea condițiilor de viața ale locuitorilor...

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a lansat o noua sesiune de primire a cererilor de finanțare pentru inființarea și funcționarea grupurilor de producatori in sectorul ...

Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest, instituția care gestioneaza fondurile europene dedicate dezvoltarii regionale, pregatește organizarea...

Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest și Primaria Timișoara au semnat astazi contractele de finanțare pentru doua proiecte de imbunatațire a ...

Incepand de luni, 6 mai, inca doua trasee de transport public școlar vor deveni funcționale in Timișoara, numarul acestora ajungand astfel la zece.