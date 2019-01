Stiri pe aceeasi tema

- Elevii clasei a II-a de la Școala “Nae A. Ghica” din Rucar descopera de mai bine de un semestru un nou model de învațare, fiind asistați în permanența de o tableta Allview, cu soft-uri special adaptate pentru a le fi acestora suport la cursuri. Programul pilot a debutat…

- Joi, 13 decembrie, ora 16.00, Școala Gimnaziala ,,Vasile Carlova” din Targoviște a imbracat haine de sarbatoare. Targul de Craciun a Post-ul Copiii de la ,,Vasile Carlova” au organizat un Targ de Craciun pentru a ajuta un coleg cu probleme de sanatate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- 35 de copii de la Centrul de Autism din Campia Turzii au primit pachete cu dulciuri, oferite de echipa depozitului Arhivatorul, care le-a oferit cu aceasta ocazie și o tabla interactiva cu soft in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- ”Doneaza sange, salveaza vieți!”, este mesajul unei noi campanii de donare de sange, pe care Centrul de Transfuzii Buzau o desfasoara in prezent. La finele saptamanii care tocmai s-a incheiat, mai exact in zilele de vineri si sambata, caravana s-a oprit la Spitalul Municipal din Ramnicu Sarat. Actiunea…

- Revolta in randul parinților copiilor care invața la școala din Tazlau. Ieri, 3 decembrie, dupa un week-end in care centrala a fost inchisa, in salile de clasa temperaturile au fost intre 0 și 6 grade Celsius. Temperatura de ingheț a fost in sala in care invața elevii de clasa a VIII-a, in incaperea…

- In ajun de Moș Nicolae, municipalitatea ii așteapta pe copii insoțiți de parinți și bunici, in centrul civic, unde, la scena special amenajata pe esplanada Palatului Culturii se vor desfașura o serie de momente artistice inedite, menite sa ne umple sufletele de bucuria copilariei și jovialitatea Craciunului.…

- Preșcolarii și elevii din ciclul primar vor primi gratuit, la gradinița și la școala, miere poliflora, in limita unei cantitați de 350 grame lunar, prevede un proiect de lege adoptat miercuri de Camera Deputaților și care urmeaza sa mearga la promulgare.

- Campania ALDE Constanta, eveniment sub sloganul ldquo;Implica te Doneaza sange, salveaza o viata ", a continuat astazi in Valu lui Traian.In data de 12 noiembrie a avut loc o prima actiune de donare de sange, la care au participat peste 50 de membri ALDE din judetul Constanta.In cursul zilei de luni,…