Bancă Gene. Marcel Ciolacu (PSD): Am făcut ISTORIE pentru Buzău și România! ”Un vis devenit realitate – am pus Buzaul pe harta cercetarii naționale! Guvernul a aprobat astazi Hotararea privind inființarea la Buzau a Bancii Naționale de Gene. Acest lucru inseamna ca mii de soiuri de legume, flori, plante aromatice și medicinale pe cale de disparție vor fi salvate și vor putea fi folosite din nou de agricultorii romani. De acum inainte, vom avea posibilitatea sa apelam la semințele noastre romanești și sa nu mai cheltuim atația bani fie pentru a cumpara soiuri romanești de la banci de gene din strainatate sau sa importam altele care fie nu se adapteaza,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

