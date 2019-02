Stiri pe aceeasi tema

- Mahershala Ali a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun actor in rol secundar gratie interpretarii sale din filmul "Green Book", duminica seara, la Londra, la cea de-a 72-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit EFE. Actorii nominalizati la…

- Lungmetrajele "The Favourite", de Yorgos Lanthimos, și "Roma", de Alfonso Cuaron, conduc, cu câte zece selecții, în topul nominalizarilor la cea de-a 91-a ediție a galei Oscar, care va avea loc pe 24 februarie, la Los Angeles. Nominalizarile pentru cea de-a 91-a ediție a premiilor Oscar…

- Lungmetrajul „The Favourite“ al lui Yorgos Lanthimos, cu Olivia Colman, Emma Stone si Rachel Weisz in distributie, a primit cele mai multe nominalizari pentru premiile acordate de British Academy of Film and Television Arts pe 10 februarie, la Londra.

- Lungmetrajul „The Favourite” al lui Yorgos Lanthimos, cu Olivia Colman, Emma Stone si Rachel Weisz in distributie, a primit cele mai multe nominalizari pentru premiile acordate de British Academy of Film and Television Arts pe 10 februarie, la Londra.„The Favourite” a fost selectat la 12 categorii…

- Globurile de Aur au fost decernate duminica noaptea de catre Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA). Cele mai bune productii de cinema si televiziune ale anului au fost acordate in cadrul unei gale marcate de surprize, care da startul sezonul premiilor de la Hollywood. Cea de-a 76-a editie…

- Lista completa a castigatorilor celei de-a 76-a editii a galei Globurilor de Aur: Cel mai bun film - drama a fost ales „Bohemian Rhapsody" (r. Bryan Singer). „Green Book" a fost desemnat „cel mai bun musical/ comedie" (r. Peter Farrelly). Rami Malek a primit trofeul pentru „cel mai bun actor intr-un…

- Au fost anunțate nominalizarile la Globurile de Aur 2019, unele dintre cele mai ravnite premii in lumea producțiilor de cinema și a televiziunii. Care a fost surpriza la ediția cu numarul 76. Premiile Globurile de Aur 2019 sunt acordate de Asociația de presa straina de la Hollywood inca din 1944 și…

- Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA) a anuntat joi, 6 decembrie, nominalizarile la cea de-a 76-a editie a Globurilor de Aur ce recompenseaza cele mai bune productii de cinema si televiziune ale anului si inaugureaza sezonul premiilor la Hollywood. Golden Globes Awards/Globurile de Aur deschid…