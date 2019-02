Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 72-a editie a premiilor BAFTA, care va avea loc duminica seara la Londra, este o gala cu un favorit cert, filmul britanic "The Favourite", care va concura la 12 categorii, insa evenimentul nu a exclus surprizele in ultimii ani, iar lungmetrajul mexican "Roma" are, potrivit unor critici de…

- UPDATE ora 15:40 – Academia Americana de Film a anunțat nominalizarile la Premiile Oscar 2019. Ceremonia va avea loc pe 24 februarie și, pentru prima data dupa decenii, va avea o echipa de gazde. Cel mai bun actor intr-un rol secundar Mahershala Ali, „Green Book” Adam Driver, „BlacKkKlansman” Sam Elliott,…

- Premiile Bafta, echivalentul britanic al Oscarurilor, sunt oferite anual pentru realizarile deosebite in filme, televiziune și programe interactive. Iata ce film a primit cele mai multe nominalizari anul acesta. Decernarea trofeelor in cadrul cele de-a 72-a ediție a Premiilor Bafta va avea loc la Royal…

- Lungmetrajul „The Favourite“ al lui Yorgos Lanthimos, cu Olivia Colman, Emma Stone si Rachel Weisz in distributie, a primit cele mai multe nominalizari pentru premiile acordate de British Academy of Film and Television Arts pe 10 februarie, la Londra.

- Lungmetrajul istoric "The Favourite" conduce in topul nominalizarilor la Premiile Academiei Britanice de Film (BAFTA), fiind selectat la 12 categorii, printre care cea pentru cel mai bun film si cel mai bun film britanic, informeaza Press Association. Olivia Colman a fost nominalizata la categoria "cea…

- Lungmetrajul „The Favourite” al lui Yorgos Lanthimos, cu Olivia Colman, Emma Stone si Rachel Weisz in distributie, a primit cele mai multe nominalizari pentru premiile acordate de British Academy of Film and Television Arts pe 10 februarie, la Londra.„The Favourite” a fost selectat la 12 categorii…

- Globurile de Aur s-au decernat duminica noaptea Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA) a anuntat in data de 6 decembrie 2018, cu o luna inainte de decernarea premiilor, nominalizarile la cea de-a 76-a editie a Globurilor de Aur ce recompenseaza cele mai bune productii de cinema si televiziune…

- Lungmetrajul "The Favourite", de Yorgos Lanthimos, este, cu 14 selecții, lider in topul nominalizarilor la Critics' Choice Awards 2019, inclusiv in categoriile "cel mai bun film", "cel mai bun regizor" și "cea mai buna distribuție", potrivit variety.com, scrie Mediafax.In plus, starurile acestui…