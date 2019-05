Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Niculae Badalau, a declarat marti, la Reghin, ca se lucreaza la o evidenta electronica a agentilor economici din Romania, dupa modelul fostului Comitet de Stat al Planificarii...

- "Daca va amintiti cei mai in varsta, exista acel CSP care avea reglaje fine in economie, adica avea toate institutiile stia foarte bine ceea ce produce fiecare si facea legaturile intre agentii economici (...) Lucram la asta, eu ca ministru recunosc acum ca mi-e foarte greu sa stiu absolut tot ce…

- Armata romana cauta militari pentru trupele speciale. Ei vor pleca pe front in misiuni dintre cele mai riscante si, de multe ori, secrete. Dupa luni de antrenament, cei care termina stagiul de pregatire vor salva familii aflate sub asediul teroristilor in Afganistan si Irak sau vor lupta…

- Ministrul Economiei a anuntat semnarea unui contract cu compania italiana Beretta pentru producerea la fabrica din Plopeni a armei ARX 160, alaturi de o arma mai mica pentru trupele speciale, armata fiind, se pare, hotarata sa treaca de la batranul Kalasnicov la armament compatibil NATO. Badalau spune…

- Ministrul Economiei, Niculae Badalau, reacționeaza dupa ce, ieri seara, a fost atacat in plina strada de un protestatar #rezist. Comentand situația, Badalau a facut și o gafa, inventand un cuvant 'injectiv', probabil o combinație intre adjectiv și invectiv."Respectivul domn a fost și acasa…

- Romania se asocieaza cu producatorul italian de armament Beretta N.Dumitrescu Dupa ce, in luna ianuarie a acestui an, ministrul Economiei anunta, cu titlu de noutate, faptul ca o arma de ultima generatie, a unui brand mondial – Beretta, se va fabrica la Uzina Mecanica Plopeni, recent, acesta a venit…

- Statul roman, prin Ministerul Economiei, continua negocierile cu Beretta Holding pentru infiintarea unei companii mixte care sa colaboreze cu Romarm si sa produca pusti de asalt la Plopeni, Prahova.