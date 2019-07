BAC 2019 – a doua şansă: luni încep înscrierile Inscrierile pentru cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2019 incep luni, 15 iulie, urmand sa se incheie pe 19 iulie, potrivit calendarului Ministerului Educatiei Nationale. Probele din sesiunea de toamna a Bacalaureatului 2019 se vor desfasura intre 21 august si 3 septembrie. Candidatii care promoveaza examenele de corigente se pot inscrie in data de 26 iulie. Probele din sesiunea de toamna a Bacalaureatului 2019 se vor desfasura intre 21 august si 3 septembrie. Astfel, pe 21 august 2019, elevii vor sustine proba scrisa la Limba si literatura romana, pe 22 august 2019 – proba scrisa… Citeste articolul mai departe pe stirigiurgiu.ro…

