Stiri pe aceeasi tema

- Peste 80 de porci vor fi sacrificati intr-o exploatatie din satul Tataranu, comuna Maicanesti, unde a fost confirmat, luni, virusul Pestei Porcine Africane (PPA), a informat Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Vrancea. Prezenta virusului PPA a fost confirmata la trei…

- DSVSA Teleorman: incepe uciderea preventiva a porcilor din satul Lisa in Eveniment / on 19/08/2019 at 15:53 / Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Teleorman, informeaza ca, in perioada 24.07.2019 – 14.08.2019, Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala București…

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Teleorman informeaza asupra fapului ca, incepand cu data de 20.07.2019, Laboratorul Național de referința pentru Pesta Porcina Africana (PPA) din cadrul Institutului de Diagnostic și Sanatate Animala București (IDSA) a confirmat prezența virusului…

- Șoimu, Smardioasa și Viișoara – ucidere preventiva a suinelor in Eveniment / on 31/07/2019 at 11:50 / Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Teleorman, informeaza asupra faptului ca incepand cu data de 29.06.2019, Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala București…

- Porcii, uciși preventiv și la Cervenia in Eveniment / on 29/07/2019 at 09:55 / Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Teleorman, informeaza asupra faptului ca in perioada 13.07.2019 – 25.07.2019, Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala București (IDSA) – Laboratorul…

- Conform comunicatului emis de catre Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Teleorman, “Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala București (IDSA) – Laboratorul Național de referința pentru Pesta Porcina Africana (PPA) a confirmat prezența virusului acestei boli, in probele prelevate…

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat, duminica, 21 iulie, aparitia virusului pestei porcine africane la un porcii domestici, din gospodarii aflate in localitatile Racari si Lucianca (Butimanu), judetul Dambovita.

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat aparitia virusului pestei porcine africane in doua gospodarii din comuna Niculesti, sat Ciocanari, judetul Dambovita. Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor din judetul Dambovita s-a intrunit in data de 06.07.2019, pentru a adopta…