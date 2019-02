Stiri pe aceeasi tema

- Fostul avocat al liderului de la Casa Alba Michael Cohen intenționeaza sa spuna Congresului, la audierile de miercuri, ca președintele Donald Trump este ”un escroc” și ”un trișor” care știa ca unul dintre vechii sai consilieri comunica cu WikiLeaks și l-a instruit sa minta în…

- Fostul avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen, va depune marturie cu usile inchise la 8 februarie in Congresul american dupa ce isi amanase audierea motivand "amenintari" impotriva familiei sale, a anuntat luni un parlamentar american, relateaza AFP. Audierea va avea loc in fata Comisiei…

- 'Acuzatiile aduse impotriva dlui Stone nu au nimic de-a face cu presedintele, nu au nimic de-a face cu Casa Alba', a afirmat purtatoarea de cuvant intr-un interviu la CNN. 'Presedintele nu a facut nimic gresit', a insistat ea. Roger Stone, fost consilier neoficial al lui Donald Trump in campania…

- Michael Cohen, fostul avocat al presedintelui american Donald Trump, a fost citat pentru audieri în Senatul SUA la jumatatea lunii februarie, afirma surse citate de postul CNN si de site-ul Axios.com, scrie Mediafax.Comisia senatoriala pentru Informatii l-a convocat pentru audieri pe Michael…

- Donald Trump i-ar fi cerut fostului sau avocat Michael Cohen sa minta în cadrul audierii sale în Congres, în 2017, în ceea ce privește discuțiile legate de un proiect imobiliar în Rusia, scrie site-ul BuzzFeed, care citeaza doua surse din poliția federala, potrivit AFP.În…

- Avocata rusa Natalia Veselnitkaia, care s-a intalnit cu mai multi membri ai echipei de campanie a lui Donald Trump in iunie 2016 la Trump Tower, a fost inculpata pentru obstructionarea justitiei intr-un caz de spalare de bani, un dosar fara legatura cu ancheta procurorului special Robert Mueller care…

- Fostul director al FBI James Comey a fost audiat vineri cu usile inchise in Congresul american la solicitarea republicanilor, in timp ce opozitia democrata a denuntat o tentativa de diversiune in contextul anchetei privind Rusia care otraveste mandatul presedintelui republican, relateaza AFP.…

- Roger Stone, prieten vechi si consilier neoficial al lui Donald Trump, a negat duminica dimineata ca ar fi discutat cu presedintele american despre o eventuala gratiere, in contextul in care presa a informat ca si el se afla in vizorul procurorului special privind Rusia, Robert Mueller, relateaza…