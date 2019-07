Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit peste un hangar al aeroportului Addison din Texas, iar toti cei zece pasageri aflati la bord au murit, informeaza BBC. Aeronava s-a prabusit la foarte scurt timp dupa decolare si a luat foc in urma impactului, a anuntat un oficial al Departamentului…

- Zece persoane si-au pierdut viata atunci când un avion bimotor de mici dimensiuni s-a prabusit duminica în statul american Texas, potrivit municipalitatii respective, transmite Agerpres.

- Un avion bimotor de mici dimensiuni s-a prabusit duminica in statul american Texas. Zece persoane care se aflau la bord și-au pierdut viața. Medicii care au intervenit la tragedie au "confirmat zece decese", a declarat o purtatoare de cuvant a orasului Addison, situat la periferia Dallasului, precizand…

- Un avion s a prabusit in Statele Unite, in apropierea Aerodromului Dillingham, pe Insula Oahu, anunta Departamentul Transporturilor din statul american Hawaii, informeaza Antena3.roAvionul, de tip King Air, s a prabusit vineri seara, sambata dimineata, ora Romaniei, in apropierea Aerodromului Dillingham,…

- Tragedie aviatica in Statele Unite. Sase oameni au murit, dupa ce un avion s-a prabusit in momentul aterizarii pe un aeroport din Texas. Deocamdata nu se cunosc cauzele producerii accidentului."La bordul avionului erau sase persoane, inclusiv pilotul.

- Pilotul si cinci pasageri au murit dupa ce un avion de dimensiuni medii s-a prabusit luni in statul american Texas, a anuntat marti Departamentul statal pentru Siguranta Publica, citat de...

- Pilotul si cinci pasageri au murit dupa ce un avion de dimensiuni medii s-a prabusit luni in statul american Texas, a anuntat marti Departamentul statal pentru Siguranta Publica, citat de CNN.Avionul, de tip Beechcraft BE58, s-a prabusit in momentul aterizarii pe aeroportul din oraselul Kerrville,…

- Șase oameni și-au pierdut viața in Texas, dupa prabușirea unui avion de mici dimensiuni, informeaza CNN. Incidentul a avut loc in jurul orei 9, ora locala, langa Aeroportul Municipal Kerrville,...