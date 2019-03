Stiri pe aceeasi tema

- Sapte ani a durat constructia sa, iar lansarea la apa a avut loc in prezenta fostului dictator Nicolae Ceausescu, in anul 1985. Dupa numai cinci ani, denumirea acesteia a fost schimbata din "Timisoara" in "Marasesti", in amintirea distrugatorului Marasesti din componenta Escadrilei de Distrugatoare…

- O aeronava de pasageri s-a intors din drum, dupa ce o mama si-a uitat bebelusul pe aeroport. Aflata la bordul unui avion care plecase din Arabia Saudita catre Malaezia, femeia si-a dat seama in timpul zborului ca si-a uitat copilul in aeroport. Prin urmare, aeronava s-a intors pentru a o ajuta pe…

- Incredibil, dar adevErat! Dexi toatE lumea o xtia fatE cuminte xi, mai ales, fidelE lui Petrixor Ruge, dansatorul cu care s-a certat xi s-a impEcat de nenumErate ori, Sandra Izbaxa a iexit in orax cu un alt bErbat. Pentru cateva ore, fosta gimnastE a avut parte de rEsfEt total.