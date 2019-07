Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben pentru o parte din județul Timiș, alerta care anunța averse care vor cumula 25…30 l/mp, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului și posibil grindina de mici dimensiuni. Mesajul vizeaza zona localitaților…

- Barbatul care a ucis un politist in apropiere de Timisoara a fost prins Foto arhiva Barbatul care a ucis un politist în apropiere de Timisoara a fost prins în aceasta dimineata, dupa doua zile de cautari. Sute de oameni ai legii au fost mobilizati pe urma fugarului. E…

- Meteorologii au emis inca de dimineața cod galben de furtuni pentru Banat, dar de la ora 20.30 a intrat in vigoare un cod portocaliu de furtuni. Meteorologii au anunțat grindina de dimensiuni medii și dimensiuni mari, vijelii și fulgere cu tunete. Inițial, avertizarea era valabila doar o…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de fenomene meteorologice periculoase, fiind anunțate averse ce vor cumula local 20-25 l/mp, descarcari electrice, intensificari ale vantului de scurta durata. Sunt vizate localitațile Timișoara, Recaș, Buziaș, Deta, Gataia, Ciacova,…

- Codul galben anunțat de meteorologi și-a intrat „furios” in drepturi la Timișoara. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, ieri, o atenționare meteorologica cod galben de ploi și furtuni, valabila in mai bine de jumatate de țara. Alerta a intrat in vigoare de sambata de la ora 15.00, iar…

- Potrivit avertismentului de cod galben emis de Centrul Meteorologic Regional Banat-Crișana, in 27 aprilie 2019, intre orele 15:00 și 16:00, in județul Timiș se vor inregistra averse ce vor cumula 30-45 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie și grindina…

