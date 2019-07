Avertizare de la MAE Român pentru călătorii în Japonia. Risc de ploi torenţiale şi alunecări de teren Ploile abundente din aceasta regiune pot depasi nivelul mediu de precipitatii medii inregistrat, statistic, pentru intreaga luna iulie 2019, existand si riscul producerii de alunecari de teren, de crestere a nivelului raurilor, precum si cel de inundatii majore, care sa conduca la evacuarea populatiei din zonele afectate. Cetatenii romani sunt rugati sa manifeste atentie sporita daca se afla sau tranziteaza astfel de zone, sa urmeze sfaturile autoritatilor locale si sa urmareasca indeaproape informatiile distribuite de autoritatile nipone competente, a transmis MAE printr-un comunicat de presa.



