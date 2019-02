Stiri pe aceeasi tema

- Chiar dacE de CrEciun am avut parte de vreme frumoasE "i insoritE in aproape toatE :ara, lucrurile nu vor mai sta a"a in urmEtoarea perioadE. Se anun:E vant puternic pentru mai multe jude:e din :arE.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, in aceasta dimineata, noi atentionari nowcasting Cod galben de fenomene periculoase in mai multe judete.Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in mai multe localitati din Satu Mare se vor semnala: ceața, care determina reducerea vizibilitații…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ceața pentru patru județe din vestul Romaniei. „Fenomene meteorologice asteptate: ceața, care reduce vizibilitatea, local sub 200 m și pe arii restranse sub 50 m Fenomene asociate: ninsoare slaba Județul Arad; Județul Bihor; Județul…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta din cadrul ANM Romania a comunicat in urma cu cateva minute, faptul ca s-a instalat ALERTA de Cod GALBEN pentru judetele Maramures, Cluj, Satu Mare si Salaj. Intervalul alertei este pentru astazi, intre orele 09.15-15.00. Fenomene meteorologice asteptate: Va…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, avertizari nowcasting Cod galben de ceata, valabile in orele urmatoare in zone din trei judete din partea de est si sud-est a tarii, scrie Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana la ora 9:30, in judetele Ialomita si Braila, ceata…

- Avertizare Cod galben de ceața și polei valabila pentru mai multe județe din Romania. ANM a emis luni dimineața mai multe alerte meteo de vreme severa, ce vot fi valabile pana la ora 11.00.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata dimineata, o avertizare cod galben de ceata valabila pentru judetele Moldovei. Avertizarea este valabila pentru judetele Suceava, Bacau, Neamt si Botosani

- Administra:ia Na:ionalE de Meteorologie(ANM) a emis in aceastE diminea:E mai multe avertizEri de ceatE xi vizibilitate redusE, in 12 judete din Romania. Avertizarea de cod galben de ceatE este valabilE panE la ora 12:00.