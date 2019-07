Stiri pe aceeasi tema

- Rusia continua sa se doteze cu rachete "interzise" si se pregateste de razboaie regionale limitate in Europa, scrie publicatia germana „Die Welt“, pe baza raportului unui politolog si unui general german in retagere.

- "Turcia, unul din cei mai importanti aliati NATO, o punte cruciala intre Europa si Orientul Mijlociu, a inceput procesul lent dar sigur de sinucidere strategica. In ciuda tuturor avertismentelor SUA si a nemultumirii aliatilor, presedintele Recep Tayyip Erdogan, un islamist cu accese autoritare,…

- Consiliul Uniunii Europene a exprimat preocupare, luni, in legatura cu provocarile de securitate din regiunea Marii Negre, cerand respectarea legislatiei internationale si reiterand ca Bruxellesul nu recunoaste anexarea ilegala a regiunii ucrainene Crimeea de catre Rusia."Consiliul UE reafirma…

- Generalul american Ben Hodges, fost comandat al forțelor armate americane din Europa, a vorbit la conferința Black Sea and Balkans Security Forum despre importanța Marii Negre, afirmand ca bazinul pontic este singurul loc pe unde Rusia iși poate proiecta puterea in estul Marii Mediterane, informeaza…

- Salvadorul si-a depus joi, spre surprinderea generala, candidatura pentru un post de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU in vederea alegerilor care au loc vineri. Depunerea candidaturii Salvadorului a survenit in conditiile in care grupul statelor latino-americane stabilise deja sa…

- Președintele Ucrainei Petro Poroșenko, care este pe cale sa îi predea ștafeta lui Volodomir Zelenski, actorul de comedie care a câștigat alegerile prezidențiale de pe 21 aprilie, l-a avertizat pe succesorul sau, un novice în politice, ca exista pericolul ca orligarhii sa se razbune,…

- Un scandal fara precedent zdruncina zilele acestea Institutul de cercetari in domeniul echipamentelor spatiale din cadrul Roskosmos (Agentia Federala Spatiala rusa) - structura specializata in dezvoltarea si productia echipamentelor radio si electronice - dupa ce directorul acestuia, Iuri Iaskin, nu…

- Potrivit ziarului citat, ramanerea sa in Occident ar fi coincis cu inceputul unui audit financiar intern al Roskosmos, iar dupa ramanerea in strainatate a directorului institutului mentionat, in echipa care efectueaza inspectia au fost inclusi si angajati FSB (Serviciul Federal de Securitate, fostul…