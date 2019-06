Stiri pe aceeasi tema

- „Vedem echilibrul structural, valorile istorice și cele prognozate și recomandate. Pana in 2018, este echilbrul structural. Obiectivul pe termen mediu ar trebui sa fie ceea ce Romania a stabilit, o valoare care a fost atinsa in 2014-2015, dar de atunci a deviat de la ținta, coborand mult sub aceasta…

- Comisia Europeana avertizeaza Romania ca salariile din sectorul public au crescut mult prea repede, raportat la productivitatea țarii. Din acest motiv, oficialul european Isabel Grilo precizeaza ca Romania risca sa devieze de la ținta privind deficitul bugetar de 3%, relateaza Mediafax. „Vedem echilibrul…

- Comisia Europeana este îngrijorata cu privire la evolutia economica a României si au fost situatii când autoritatile de la Bucuresti nu au respectat prevederi legislative din propria tara, considera Isabel Grilo, director al Directiei Generale pentru Afaceri Economice si Fiscale din…

- Comisia Europeana este ingrijorata cu privire la evolutia economica a Romaniei si au fost situatii cand autoritatile de la Bucuresti nu au respectat prevederi legislative din propria tara, considera Isabel Grilo, director al Directiei Generale pentru Afaceri Economice si Fiscale din cadrul Comisiei…

- Comisia Europeana atrage atentia Romania ca, din cauza modificarilor aduse Legii bugetului, evolutia salariala este mult prea mare in comparatie cu productivitatea tarii. „Vedem echilibrul structural, valorile istorice si cele prognozate si recomandate. Pana in 2018, este echilbrul structural. Obiectivul…

- Romania nu a mai respectat inca din anul 2016 prevederile Legii responsabilitatii fiscale, iar inflatia continua sa creasca, urmand sa depaseasca limita impusa de BNR, a avertizat, vineri, Isabel Grilo, sef de unitate la Directia Generala pentru Afaceri Economice si Financiare din Comisia Europeana.…

- Inca din anul 2016, Romania nu a mai respectat prevederile Legii responsabilitații fiscale, iar inflația continua sa creasca, urmand sa depașeasca limita impusa de BNR, a declarat, vineri, Isabel Grilo, șef de unitate la Direcția Generala pentru Afaceri Economice și Financiare din Comisia Europeana,…

- Romania nu a mai respectat inca din anul 2016 prevederile Legii responsabilitații fiscale, iar inflația continua sa creasca, urmand sa depașeasca limita impusa de BNR, a declarat, vineri, Isabel Grilo, șef de unitate la Direcția Generala pentru Afaceri Economice și Financiare din Comisia Europeana,…