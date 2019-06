Stiri pe aceeasi tema

- Dupa incendiile de vegetație și dese greve ale muncitorilor, un alt avertisment vine din partea autoritaților elene. Oficialii greci avertizeaza ca țanțarii reprezinta un pericol pentru sanatatea oamenilor din cauza raspandirii virusului West Nile.

- Eugen Neagoe (51 de ani) va pleca din Liga 1 Betano dupa despartirea de Sepsi Sf. Gheorghe. Antrenorul va semna, saptamana viitoare, cu Atromitos, echipa din prima liga elena potrivit mediafax Pe lista se mai afla si Edi Iordanescu, dar cum acesta este la un pas de FCSB, grecii au hotarat…

- In Romania se raspandește un nou virus hepatic. Este vorba despre hepatita E, care apare din cauza igienei precare si a carnii de porc neprocesate termic.De la inceputul anului, patru persoane s-au imbolnavit cu hepatita E.

- Transforma-ti vacanta intr-o bucurie, nu intr-o tragedie!!! Campanie CFR SA de constientizare a pericolului existent pe calea ferata, cand ignoram semnele si indicatoarele de avertizare. ATENTIE!‼‼‼ Selfie-ul pe tren ucide‼‼‼ Este interzis si periculos sa-ti faci poze pe calea ferata! ‼‼‼ ATENTIE! TENSIUNEA…

- Razvan Lucescu (50 de ani) este, fara indoiala, un antrenor la mare cautare. Aflat la un pas de a caștiga titlul in Grecia, “principalul” lui PAOK Salonic a ajuns in atenția oficialilor clubului Beșiktaș Istanbul. Vestea a starnit discuții aprinse in presa elena, iar tehnicianul roman a ținut sa lamureasca…

- Premierul grec Alexis Tsipras și mai mulți membri ai guvernului sau au efectuat, marți, o vizita la Skopje. Momentul este considerat a fi unul istoric, fiind pentru prima data dupa ce țara balcanica și-a declarat independența in 1991, cand un lider grec a vizitat acest teritoriu. Vizita șefului guvernului…

- Duminica, 24 martie, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a pomenit posibilitatea de a redenumi fosta bazilica Sfânta Sophia din Istanbul, în prezent muzeu, drept "Moscheea Hagia Sofia" dupa alegerile locale din 31 martie. Întrebat, în timpul unui interviu televizat,…

- Premierul grec Alexis Tsipras spune ca avioane de vânatoare turcești s-au apropiat periculos de elicopterul sau, în timp ce zbura luni catre o insula greceasca pentru a marca Ziua Naționala. Turcia a raspuns în schimb ca nu a fost nicio încercare de a-i intercepta zborul prim-ministrului…