Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se racește drastic in urmatoarele ore, iar in mai multe județe din țara se vor semnala ploi torențiale și intensificari ale vantului, potrivit estimarilor facute de Administrația Naționala de Meteorologie.

- Astazi este ultima zi cu temperaturi de vara, iar de joi, toamna iși face simțita prezența. Valorile termice vor scadea cu peste 10 grade, de la o zi la alta, anunța Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Meteorologii anunța o scadere insemnata a temperaturilor, de joi, in partea de nord și…

- Temperaturile se mentin ridicate in prima parte a saptamanii, fiind anuntate cu pana la 8 grade mai mult decat normalul perioadei. Valorile vor cobori de joi, cand temperaturile vor fi apropiate sau chiar sub cele normale pentru aceasta data, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie(ANM).

- Vara nu va mai ramane mult in Romania. Meteorologii anunța ca, saptamana viitoare, un val de aer polar se va instala peste țara noastra, aducand o scadere brusca a temperaturilor. Este vorba despre o diferența și de 10 grade, in anumite zone.

- Meteorologii au emis un cod portocaliu de vant puternic și vijelii pentru mai multe județe din vestul și nord vestul țarii. Intervalul de valabilitate este 09 septembrie, ora 15:00– 09 septembrie, ora 21:00. The post Cod portocaliu in vestul țarii. Vin vijeliile! appeared first on Renasterea banateana…

- Dupa cateva zile de canicula și soare arzator, ploile și furtunile pun din nou stapanire pe Romania. Meteorologii au anunțat cod portocaliu de vijelii și vreme severa, pentru mai multe regiuni din țara.

- Meteorologii au emis, duminica, 10 august, o atentionare cod galben de canicula, valabila in cea mai mare parte a tarii. Vom avea trei zile de canicula, de duminica pana marti, cu temperaturi de 38 de grade Celsius. In aceste zone, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatura-umezeala…

- Meteorologii eu emis, joi, o informare de canicula. Un val de aer saharian pune stapanire pe Romania pana duminica. In intreaga tara se vor inregistra temperaturi maxime de pana la 35-37 de grade, iar disconfortul termic va fi fi ridicat.