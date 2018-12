Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece persoane au fost retinute in urma a 94 de perchezitii facute de politistii din judetul Mures, la locuintele unor persoane suspectate de deturnare a licitatiilor publice, evaziune fiscala in forma continuata, spalarea banilor, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals. Prejudiciul…

- Peste 90 de locații din 11 județe, printre care și Bistrița-Nasaud, au fost percheziționate de polițiștii de investigare a criminalitatii economice din Mures, intr-un dosar de deturnarea licitatiilor publice, evaziune fiscala in forma continuata, spalarea banilor, fals in inscrisuri sub semnatura privata…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca ANOFM sunt inregistrate 36.340 locuri de munca, in data de 30 octombrie 2018.Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti ndash; 6.211;…

- Peste 35.700 de locuri de munca sunt vacante in intreaga tara, anunta Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Cele mai multe dintre acestea sunt disponibile in Bucuresti si in judetele Prahova si Dolj, scrie news.ro.Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind…

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au aplicat comerciantilor de rechizite si uniforme scolare amenzi in valoare de 700.300 lei in urma unor controale efectuate in perioada 27 august - 8 septembrie, se arata intr-un comunicat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), dat…

- La aceasta ora, politistii din Mures efectueaza 87 de perchezitii, in 11 judete, la sediile unor firme si locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala. Prejudiciul cauzat este de peste 2.000.000 de lei. La data de 18 octombrie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Mures, cu suportul…

- Politistii din judetul Mures, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, efectueaza, joi, 87 de perchezitii in 11 judete la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste 2.000.000 de lei. "La aceasta ora,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca ANOFM sunt inregistrate 34.745 locuri de munca, in data de 17 octombrie 2018.Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti ndash; 6.169,…