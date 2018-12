AVEREA care se pierde în fiecare an pe șoselele patriei Din 2011, Romania a intrat intr-un plan european de crestere a sigurantei rutiere. Oficialii de la noi erau siguri atunci ca pana in 2020 va scadea la jumatate numarul persoanelor care isi pierd viata pe sosele. Mai este doar un an pana cand specialistii europeni vor trage linie, iar sansele ca tara noastra sa indeplineasca obiectivul sunt minime. In ultimii 8 ani, numarul deceselor in accidente rutiere a scazut cu doar 17%. In fiecare an, peste 1.900 de oameni isi pierd viata, si, odata cu tragedia asta, duce si la costuri imense pentru statul roman. „Lipsa de siguranța rutiera, pe langa faptul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

