Autorităţile locale din Măureni le oferă tinerilor terenuri ca să revină în comunitate "Conteaza foarte mult si comunicarea noastra cu tineretul si cum ii facem sa perceapa ca si in tara noastra se pot face lucruri frumoase, iar pentru aceasta incercam sa le oferim si noi cate ceva. Incercam sa ii atragem spre casa, sa ii convingem sa investeasca aici, sa isi faca o casuta a lor. Dupa cum se si poate vedea, la noi, tinerii au inceput deja sa isi construiasca astfel de case, pentru ca le-am oferit teren pe Legea 15. Acum, la iesirea din comuna Maureni, spre Resita, scoatem un nou tronson, un teren nou, in care vom avea pusa o parte si la vanzare, iar cealalta parte va fi oferita,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

