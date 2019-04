Stiri pe aceeasi tema

- Numarul morților in urma atentatelor teroriste din Sri Lanka, care au vizat bisericile catolice și hoteluri, a ajuns la 207. Au fost reținute șapte persoane suspecte de organizarea exploziilor. BUCUREȘTI, 21 apr – Sputnik. Numarul morților in cele opt atentate din Sri Lanka a ajuns la 207, iar peste…

- Un grup de opt copii romani se afla in Sri Lanka, dar au fost transportati in siguranta, intr o unitate militara din apropierea capitalei, a precizat ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu. Ministrul Melescanu a precizat ca acestia se aflau in Sri Lanka la un schimb de experienta. Dupa izbucnirea…

- "Cu prietenii nostri britanici am avut multa rabdare, dar chiar si rabdarea se epuizeaza. As dori ca in cateva ore sau zile Marea Britanie sa ajunga la un acord in privinta caii de urmat" a afirmat Jean-Claude Juncker, invitat la o emisiune a postului public de televiziune Rai 1. "Pana in…

- Este alerta la o gradinita din Tulcea, unde mai multi copii de acolo sunt suspectati de TBC! Sursa imbolnavirii ar fi o eleva de clasa a 11-a, care a facut practica acolo si a intrat in contact cu cei mici. Cei sapte copilasi, dar si familiile lor, asupra carora planeaza suspiciunea de TBC au fost trimisi…

- Curtea Constituționala a respins, miercuri, sesizarea formulata de Klaus Iohannis, pe 22 februarie, privind neconstituționalitate Legii bugetului de stat pe anul 2019. Șeful statului a spus ca este acesta este „bugetul rușinii naționale, nereal...

- Trei barbati din Vrancea si Bacau, banuiti de uciderea omului de afaceri de la Slobozia Ciorasti, au fost retinuti de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea si vor fi prezentati instantei cu...

- Autoritatile braziliene au arestat opt angajati ai companiei miniere Vale SA in cadrul anchetei privind cauzele catastrofei de luna trecuta de la Brumadinho (sud-est), cand barajul unui lac de decantare a cedat, provocand cel putin 166 de morti, relateaza vineri Reuters si AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Autoritatile britanice au arestat preventiv trei indivizi, în investigatia privind uciderea unui cetatean român în fata unui club din Londra, afirma surse citate de presa de la Londra.