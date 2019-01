Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Din primele verificari efectuate de politisti a rezultat ca o femeie de 32 de ani din Smeeni care conducea un autoturism din directia Buzau catre Smeeni, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum (carosabil umed) a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, masina a patruns pe…

- Victorie doar de palmares, luni, a transportatorilor de calatori care opereaza pe traseele județene, dupa o greva declanșata de o parte dintre aceștia ca element de presiune asupra consilierilor locali și județeni, care s-au pronunțat asupra extinderii ariei de operare a Trans Bus catre comunele Țintești…

- Consiliul Judetean a refuzat sa acorde avizul solicitat de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Buzau-Maracineni pentru emiterea licentelor de traseu catre Tintesti si Smeeni. Vestea ii bucura pe transportatorii privati, aflati luni in greva, insa ii nemultumeste pe navetistii din cele doua comune,…

- Grav accident de circulație in Buzau, in localitatea Maracineni. Tragedia s-a produs la ieșirea de pe pod, spre Ramnicu Sarat, in accident fiind implicate trei autoturisme. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!) Din primele informații, rezulta ca una dintre mașini le-ar fi lovit pe celelalte doua,…

- Un numar de 30 de autobuze de ultima generatie Mercedes-Benz Conecto, dotate cu internet wi-fi si prize USB, au fost puse in circulatie, miercuri, la Cluj-Napoca, alte 30 urmand sa intre in trafic in decembrie. Investitia totala a fost de peste 60 de milioane de lei. "Asigurarea unor conditii…

- Dupa Vadu Pasii si Galbinasi, Transbus SA isi va extinde in curand serviciile catre comunele Tintesti si Smeeni. Societatea de transport va pune la dispozitia localnicilor o linie obisnuita, 14, cu frecventa de 50 de minute, dar si o zona care sa deserveasca muncitorii.

- Trans Bus continua politica de extindere ca operator regional de transport public in comun. Astazi, s-a semnat aderarea comunelor Tintesti si Smeeni la Asociatia de Dezvoltare Intercounitara Buzau – Maracineni. Dupa alti pasi birocratici, autoritatile estimeaza ca, in luna decembrie, autobuzele vor…

- „Povestea Chitarei” ajunge pentru prima data la Alba Iulia cu primele 2 spectacole de teatru-muzical ale trilogiei, ce vor fi puse in scena la Casa de Cultura a Studenților: prima parte, „De la barock la rock” – miercuri, 31 octombrie 2018, ora 20:00 și partea a doua, „Sunete” – duminica, 11 noiembrie…