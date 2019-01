Auto - F1: Germanul Andreas Seidl, noul director tehnic al echipei McLaren

Stiri pe aceeasi tema

- Maurizio Arrivabene va fi inlocuit de la conducerea echipei de Formula 1 Ferrari cu directorul tehnic Mattia Binotto, a scris, marti, Gazzetta dello Sport, citata de presa internationala. Arrivabene este in functia de team principal din noiembrie 2014 si in cele patru sezoane in care a condus echipa…

- Maurizio Arrivabene, seful echipei Ferrari de Formula 1, va fi inlocuit de directorul tehnic Mattia Binotto, dupa ratarea obiectivelor din 2018, relateaza Gazzetta dello Sport. Ferrari a castigat 6 din cele 21 de curse disputate in sezonul 2018, insuficient pentru a opri Mercedes din drumul catre titlul…

- Fernando Alonso a decis sa se retraga cel puțin temporar din Formula 1 pentru a continua activitatea in Campionatul Mondial de Anduranța și in Cursa de 500 de mile de la Indianapolis, insa McLaren nu este inca pregatita sa renunțe la serviciile sale. Oficialii echipei britanice au dezvaluit ca negociaza…

- Constantin Tacea, fostul director al RAM este noul director tehnic al Ecogen, societatea care produce agentul termic la Buzau. Constantin Tacea a fost director al R.A.M. din anul 2011. Luna trecuta, el și-a dat demisia din funcție, ulterior ieșind la pensie, la limita de virsta. Intre timp, Tacea a…

- Pilotul spaniol Fernando Alonso va disputa pentru a doua in cariera cursa de 500 de mile de la Indianapolis in 2019, tot cu un monopost McLaren, a anuntat, sambata, actuala sa echipa de Formula 1. Alonso, care va parasi Formula 1 la finalul acestui sezon, este in cautarea "Triplei Coroane",…

- Aurelian Rosca este noul antrenor al echipei feminine de handbal HC Dunarea Braila, pe care o preia intr-un moment greu, in care brailencele se afla pe pozitia a 12-a a Ligii Florilor, cu un singur punct obtinut in primele sapte etape. "Aurelian Rosca preia echipa cu gandul de a duce HC…

- Pilotul belgian de Formula 1 Stoffel Vandoorne (McLaren) va debuta in campionatul automobilistic destinat monoposturilor electrice - Formula E, in luna decembrie, odata cu debutul sezonului 2018/2019, in cadrul noii echipe HWA Racelab, scrie agerpres.ro.

- Pilotul belgian de Formula 1 Stoffel Vandoorne (McLaren) va debuta in campionatul automobilistic destinat monoposturilor electrice - Formula E, in luna decembrie, odata cu debutul sezonului 2018/2019, in cadrul noii echipe HWA Racelab, informeaza AFP. Inlocuit in Formula 1 de speranta…