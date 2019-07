Austria va interzice fumatul în cafenele şi restaurante 'Vom proteja sanatatea si vom prelungi vietile unor sute de mii de austrieci', a declarat Pamela Rendi-Wagner, liderul social-democratilor din aceasta tara, al caror partid a condus o campanie desfasurata pentru ca Austria sa inceteze sa mai fie 'scrumiera Europei'. Pana la aceasta decizie, consumul de tutun ramanea posibil in Austria in stabilimente inzestrate cu spatii separate pentru fumatori si in cele cu o suprafata mai mica de 50 de metri patrati, daca administratorii lor doreau acest lucru. Totusi, foarte multe stabilimente au optat deja din proprie initiativa pentru interzicerea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Parlamentului Austriei a stabilit pentru luni, 27 mai, data votului unei moțiuni de cenzura prezentata de opoziție împotriva cancelarului Sebastian Kurz, slabit de plecarea foștilor sai partenri de extrema-dreapta FPO, relateaza AFP.Președintele Parlamentului, Wolfgang Sobotka,…

- Cancelarul austriac conservator Sebastian Kurz a anuntat luni ca a propus demiterea controversatului ministru de interne de extrema dreapta din guvernul sau, Herbert Kickl, (FPOe) pentru a garanta o investigatie deplina asupra circumstantelor realizarii unei inregistrari video compromitatoare in…

- Partidul libertatii din Austria (FPOe) a anuntat luni seara ca-si retrage cu efect imediat toti ministrii din guvernul format impreuna cu conservatorii cancelarului Sebastian Kurz, fara a mai astepta alegerile anticipate.Aceasta plecare are loc dupa decizia sefului guvernului de a-l concedia…

- Cancelarul conservator austriac Sebastian Kurz a anunțat luni demiterea controversatului ministru de Interne Herbert Kickl (FPÖ, extrema dreapta) dupa difuzarea unei înregistrari video compromițatoare pentru acest partid, o decizie care ar urma sa antreneze plecarea tuturor miniștrilor FPÖ…

- Partidul Libertatii din Austria (FPO) a anuntat luni ca este pregatit sa-si retraga toti ministii din Guvernul format impreuna cu conservatorii, in urma difuzarii vineri a unei inregistrari video in care liderul nationalist Heinz-Christian Strache s-a aratat pregatit sa se compromita cu Rusia, relateaza…

- Partidul Poporului (OeVP, conservator) si Partidul Libertatii (FPOe, extrema dreapta) din Austria se afla in divergente in ce priveste continuarea guvernarii pana la alegerile anticipate, conservatorii cancelarului Sebastian Kurz cerand vehement demisia ministrului de interne de extrema dreapta,…

- In Austria vor fi convocate anul acesta alegeri legislative anticipate, dupa ce partenerul de guvernare al cancelarului conservator Sebastian Kurz, vice-cancelarul lider al extremei-drepte Heinz-Christian Strache, a demisionat in urma publicarii unei inregistrari cu camera ascunsa in care acesta…

- Presedintele CE, Jean-Claude Juncker, si-a exprimat joi preocuparea in legatura cu posibilitatea ca fortele politice ''extreme'', indeosebi extrema dreapta, sa castige influenta si sa obstructioneze institutiile europene dupa alegerile europene din 26 mai, relateaza AFP. ''Dacă…