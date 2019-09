Schimbarile climatice au fost declarate in mod oficial o ''urgenta de sanatate'' de cea mai importanta organizatie medicala din Australia, relateaza marti Xinhua. Asociatia Medicilor din Australia (AMA) a anuntat decizia marti, in contextul "dovezilor stiintifice clare care indica un impact sever asupra pacientilor nostri si a comunitatilor, acum si in viitor". AMA a indicat ca decizia se aliniaza celor luate in 2019 de Asociatia Medicilor din Statele Unite, Colegiul Medicilor din Statele Unite si Asociatia Medicilor din Marea Britanie, dar si de Organizatia Mondiala a Sanatatii…