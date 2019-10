Augustin Zegrean, explicaţii importante despre instalarea noului Guvern şi alegeri anticipate "Daca Parlamentul voteaza prima propunere a președintelui, lucrurile se simplifica mult. Ii aud pe mulți vorbind cat de multe vor face in anul care urmeaza. Anul care urmeaza e format din 4 luni. Anul acesta nu au timp sa faca multe, va fi campanie electorala, alegeri, dupa care, este vacanța parlamentara, in luna ianuarie. Guvernul va putea sa inceapa sa lucreze undeva prin februarie și va trebui sa faca mai intai bugetul, care mananca o luna din activitatea Parlamentului. PSD este majoritar in Parlament, orice s-ar zice. PSD voteaza toți impreuna. Bugetul va fi o mare piatra de incercare",… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

