Augustin Lazar avertizeaza ca OUG pe Legile Justitiei afecteaza marile dosare de la Parchetul Militar: Revolutiei si cazul 10 august

- OUG Legile Justiției. ”Aceasta soluție a fost discutata in cadrul intalnirii avute de ministrul Justiției, dl Tudorel Toader, cu reprezentanții Comisiei de la Veneția, cat și in intrevederea avuta cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Dupa cum știți, cele trei legi ale justiției…

- Comisia Europeana (CE) analizeaza daca amendamentele aduse Legilor Justitiei, Codului Penal si Codului de Procedura Penala sunt in conformitate cu legislatia Uniunii Europene, daca Romania isi asuma obligatiile sa protejeze interesele Uniunii Europene si sa se conformeze cu dreptul penal european.…

- ”Pe 3 - 4 noiembrie protestam in Piața Victoriei. "Europa te iubim, pe Viorica n-o halim" ”, a scris Cristian Mihai Dide pe Facebook. Prim-ministrul Viorica Dancila l-a rugat, miercuri, pe prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, sa aiba incredere in respectarea statului…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a rugat, miercuri, pe prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, sa aiba incredere in respectarea statului de drept in Romania, precizand ca autoritatile romane vor tine cont de recomandarile Comisiei de la Venetia. ‘Domnule prim-vicepresedinte Timmermans,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca marti dimineata va primi delegatia MCV, iar dupa-amiaza se va deplasa la Strasbourg impreuna cu premierul Viorica Dancila, unde se va intalni cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, caruia ii va cere "sa depasim faza aceea a ingrijorarilor,…

- Comisia pentru libertati civile (LIBE) a Parlamentului European (PE) a programat pentru luni seara la Strasbourg o reuniune extraordinara, in cadrul careia membrii acestei comisii vor avea un schimb de opinii cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, privind 'situatia din Romania,…