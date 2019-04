Stiri pe aceeasi tema

- Cerere DNA de ridicare a imunitatii lui Tariceanu era ultimul punct pe ordinea de zi a Comisiei Juridice. Inainte de dezbaterea acestei solicitari, senatorii PSD Ion Ganea, Șerban Nicolae, Adrian Diaconu au plecat din ședința comisiei juridice a Senatului, potrivit stiripesurse.ro. In sala au ramas…

- Comisia juridica a Senatului a amanat din nou un punct de vedere referitor la cererea DNA de urmarire penala in cazul lui Calin Popescu-Tariceanu. Lucrarile comisiei au fost suspendate din lipsa de...

- Comisia Juridica a Senatului a ramas fara cvorum chiar inainte de a pune in dezbatere cererea DNA de urmarire penala a liderului ALDE. Senatorii PSD din Comisie au parasit sala de sedinta, comisia ramanand astfel fara scorumul legal. Cererea procurorilor de incuviintare a inceperii anchetei zace in…

- Comisia Juridica a Senatului a luat, marți, o „pauza de 15 minute”, inaintea discutarii cererii DNA privind urmarirea penala a lui Tariceanu, dupa ce comisia a ramas fara cvorumul legal de lucru prin plecarea a trei senatori PSD. La momentul transmiterii acestei știri, toți membrii comisiei au plecat,…

- Președintele Comisiei Juridice a Senatului, Robert Cazanciuc (PSD) și vicepreședintele senatorilor juriști, Daniel Fenechiu (PNL), au purtat, marți, in Parlament, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, un dialog fața in fața pe tema cererii procurorilor DNA de incuviințare de catre Senat a urmaririi penale a lui…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat ieri, pentru 25 martie, judecarea apelului DNA in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa, informeaza Agerpres. Tariceanu nu a fost prezent la proces si a transmis prin avocatul…

- Grupul PNL din Senat cere masuri in cazul cererii DNA de incuviintare a urmaririi penale a lui Calin Popescu Tariceanu. Cererea procurorilor a ajuns in Senat de trei luni, insa nu exista inca o data stabilita pentru votul in plen."Grupul PNL solicita o explicatie cu privire la nerespectarea…