Au cautat pe Internet idei de afaceri si au ales lavanda. Acum castiga zeci de mii de lei din buchetele vandute in piata Obor

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a declansat investigatii pe piata gazelor si pe cea de echilibrare a energiei electrice, a declarat, sambata, presedintele institutiei, Bogdan Chiritoiu, la "Scoala de vara - sistemul bancar si bazele unui mediu competitional sanatos", editia 2019.

- Casele prefabricate sunt la moda in Statele Unite, dupa ce criza financiara a determinat reducerea drastica a veniturilor populației. In California și alte state din SUA, mai ales in marile orașe și in apropierea acestora, chiriile au crescut uluitor in ultimii ani. Tot mai mulți americani au renunțat…

- Marketingul si publicitatea pe internet sunt o parte integranta a conducerii unei afaceri mici, o parte foarte importanta care ar trebui sa contribuie la succesul noului tau start-up. Iar in intreaga lume, aceasta este o parte de care multi proprietari de mici afaceri se ocupa singuri. Este nevoie totusi…

- Piața auto second hand din Romania este plina de mașini periculoase, vandute ca fiind aproape noi și sigure. Insa mai mult de jumatate dintre autoturismele controloate au cel puțin o dauna ascunsa, arata datele unei companii care se ocupa cu verificarea acestora. Iar una din 5 are dauna majora, ceea…

- Piața auto second hand din Romania este plina de mașini periculoase, vandute ca fiind aproape noi și sigure. Insa mai mult de jumatate dintre autoturismele controloate au cel puțin o dauna ascunsa, arata datele unei companii care se ocupa cu verificarea acestora.

- Comerțul online din Romania este promovat ca o industrie inovativa ce beneficiaza de creșteri spectaculoase la care alte industrii pot doar visa. Aceasta prima imagine ascunde, din pacate, o industrie distrusa de un monopol, plina de cifre false, in care pierderile datorate prostiei și incompetenței…

- Piata de electro-IT&C din Romania se afla pe un trend ascendent, datorat in mare parte e-commerce-ului, pentru 2019 fiind estimat un avans de 7,5%, la peste 36 miliarde de lei, un maxim istoric care nu a mai fost atins pana acum, conform unei analize realizate de expertii KeysFin. Anul…

- Cele mai bogate 25 de familii din lume au o avere de 1.400 de miliarde de dolari, cu un sfert mai mult fața de anul trecut. Potrivit grupului media Bloomberg, cea mai bogata familie, Walton, câștiga 4 milioane de dolari pe ora.Citește integral pe Digi24.ro​