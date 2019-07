Stiri pe aceeasi tema

- ''Tenet'', noul si mult asteptatul film al lui Christopher Nolan, este inconjurat de un val de mister. Totusi, au fost surprinse primele imagini de la turnarea acestui film in care apar Robert Pattinson si John David Washington, fiul lui Denzel Washington, relateaza online ziarul…

- Bazat pe best-sellerul fantasy cu același nume, The Witcher este o poveste despre destin și familie. Geralt din Rivia, un vanator de monștri singuratic, se lupta pentru a-și gasi locul intr-o lume in care oamenii se dovedesc uneori a fi mai rai decat fiarele. Acesta intalnește o vrajitoare puternica…

- Site-ul de știri PCNews.ro a prezentat, vineri seara, fotografii cu fetița Sorina, ridicata cu mascații din casa in care a nascut, alaturi de familia Sacarin, romani stabiliți in SUA, care au adoptat-o. Imagini cu fetita din Baia de Arama, alaturi de noua familie Articolul INCREDIBIL! AU APARUT PRIMELE…

- BMW a confirmat la inceputul lunii mai prin intermediul unui teaser ca va lansa in curand un nou model care se va alatura versiunilor coupe și cabrio ale lui Seria 8. Acesta va primi numele Seria 8 Gran Coupe, iar germanii au publicat ulterior și un teaser video. Totuși, misterul cu privire la formele…

- In clipul realizat intr-o camera de hotel, se poate observa cum dupa cateva momente de tandrete in care femeia sta deasupra starului brazilian in pat, cei doi incep sa se certe. In doar cateva momente, cearta a degenerat in violenta fizica.

- De la pariurile pe gladiatorii Romei Antice și pana la sloturile de ultima generație sau cazinourile online cu dealeri live, jocurile de noroc au ramas unul dintre cele mai populare hobby-uri din istoria omenirii. Din multitudinea jocurilor de noroc inventate de-a lungul timpului, sloturile video au…

- Franta si intreaga lume sunt in stare de soc. Catedrala Notre Dame din Paris, simbolul acestei tari si unul din cele mai iubite monumente ale crestinatatii, a fost devastata de un urias...

- Incendiul care a pornit de la nivelul acoperisului catedralei Notre-Dame i-a distrus intreg esafodajul din lemn, datand in secolul al XIII-lea. Stejari de 300, 400 de ani au fost taiati pentru constructia lui.