Stiri pe aceeasi tema

- Desi majoritatea persoanelor evacuate joi au revenit la casele lor, incendiul principal s-a triplat in dimensiune si s-a raspandit pe circa 3.642 de hectare."Declar Valley Isle o zona calamitata pentru a permite implementarea functiilor de gestionare a situatiilor de urgenta, conform legii",…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis vineri o informare pentru cetatenii romani, care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia, conform careia Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de vegetatie (grad 4 din 5) in data de 12.07.2019,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani, care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia, ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de vegetatie (grad 4 din 5) in data de 12.07.2019, pe fondul vantului si al temperaturilor…

- Sute de pompieri au fost mobilizati pentru stingerea incendiilor de vegetatie izbucnite pe Insula greaca Evia, vizita de foarte mulți turiști, inclusiv romani, mai multe localitati fiind evacuate, informeaza site-ul agentiei Associated Press. Patru incendii de vegetatie afecteaza Insula Evia, in contextul…

- Alte doua incendii de vegetatie au izbucnit in noaptea de joi spre vineri pe insula Evia din Grecia si au condus la evacuarea a patru sate, au anuntat autoritatile elene citate de agentia Petra, potrivit agerpres.ro.Cele mai recente incendii de vegetatie au izbucnit la cateva ore dupa ce un…

- Desi zona Marii Mediterane este cea mai afectata de incendiile de padure, tari din nordul Europei s-au confruntat la randul lor recent cu uriase incendii forestiere.In medie, 300.000 de hectare de padure sunt distruse de flacari in fiecare an in Europa, potrivit datelor oficiale.Raportul,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis mai multe atentionari de calatorie. In Serbia au fost emise Coduri portocaliu si rosu de canicula, iar in Croatia este risc de aparitie a unor incendii de vegetatie in zona de coasta. O alta atentionare de calatorie a fost emisa pentru Grecia, unde se mentine…

- Dupa incendiile de vegetație și grevele, Ministerul britanic de Externe avertizeaza ca țanțarii reprezinta un pericol pentru sanatatea oamenilor care calatoresc in Grecia, avand in vedere ca mușcaturile acestor insecte pot raspandi virusul West Nile